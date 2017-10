Rossz hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Törőcsik Mari nagyon rosszul van, súlyos tüdőgyulladással fekszik a szombathelyi kórház intenzív osztályán – írja Facebook-oldalán Varnus Xavér a színészművész lányától kapott levélre hivatkozva.

„Lehet, hogy a kollektív gondolat ereje csak szóbeszéd, de az is lehet, hogy igaz. Gondoljatok rá tehát! Oly jó lenne, ha még egy kicsit maradhatna. Annyira gyönyörű ez az ősz. S oda, ahová jegye szól (amint mindannyiunk jegye is), később is megy majd vonat. Bár neki, ha egy napon mégis elindul, hatlovas hintó járna, s mennyei konfettizápor” – fogalmazott az orgonaművész.

Törőcsik Mari az év eleje óta kórházi kezelésre szorul. A 81 éves, kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész állapota rövidebb időszakokra javult, alig néhány napra engedhették haza az orvosai.