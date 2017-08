Rowling ezúttal bocsánatot kért Trump-ügyben

Elnézést kért a Harry Potter-könyvek szerzője, amiért azzal vádolta az amerikai elnököt, hogy méltatlanul viselkedett egy sérült kisfiúval. J. K. Rowling Twitter-oldalán arról írt: egy felvétel tanúsága szerint a fiú hiába próbált kezet fogni Donald Trumppal, a milliárdos tudomást sem vett róla.

A július végi videót a szokásos felhördülés követte az Egyesült Államokban, csak ezúttal kiderült: megvágott felvételről van szó, és az elnök ezúttal nem követett el illetlenséget.

– Többen is arról tájékoztattak, hogy ez nem a teljes vagy pontos bemutatása volt annak, ami kettejük között történt – írta Rowling, elismerve, hogy saját érzékenységétől befolyásolva értelmezte a látottakat. Így előítéletei hatására azonnal elhitte, hogy Trump is keresztülnézett egy kerekesszékes emberen. Múlt pénteken ezért elítélte a július 24-ei sajtókonferencián történteket, felidézve azt is, amikor az elnök egy sérült újságíró gesztusait utánozta. (Itt is kérdéses volt egyébként, nem csupán saját megszokott módján magyaráz-e a milliárdos.)

A Fehér Ház videóján viszont látszik, hogy Trump üdvözölte a hároméves Monty Weert. Miután kiderült, hogy tévedett, Rowling törölte a múlt heti bejegyzését.

– Őszintén elnézést kérek – írta Twitter-oldalán. A kisfiú édesanyja szintén megszólalt, azt üzenve Rowlingnak: az elnök nem vette semmibe a fiát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.02.