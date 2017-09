Sátánistának bélyegezték Kecskeméten a metálzenekart

Nem árulhatja kecskeméti koncertje előtt a termékeit az Apey & the Pea metálzenekar, miután egy helyi képviselő sátánistának nevezte őket – számolt be róla a 444. A belassultabb, úgynevezett sludge/stoner zenét játszó csapat ugyan még csak a műfaj legextrémebb képviselői közé sem tartozik, de a jelek szerint akad, akinél már ez a banda is kiverte a biztosítékot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Pénteken nem árulhatunk merch-öt, sem az új lemezünket, nagyon sajnáljuk, de egy nem várt fordulat folyományaképp egy helyi politikai képviselő olyan helyzetbe hozta a TEKA döntéshozóit, hogy ne árulhassuk a termékeinket a klubban az este folyamán, mivel sért egyes vallási csoportokat. Nem igazán értjük a problémát, és a nyomás hatására fontolgattuk, hogy inkább lemondjuk a koncertet, és nem megyünk bele ebbe a méltatlan kompromisszumba” – írta Facebook-oldalán a zenekar.

Egy helyi jobbikos politikus, Radics Tivadar egy héttel ezelőtt kelt ki az ellen, hogy az Apey & the Pea a városban lépjen fel. „Egy nemzeti rock zenekar (Hungarica) szellemisége nem fér bele a rabbi számára, hogy a régi zsinagógában, a mostani technika házában koncertet adjon, de egy sátánista, a kereszténységet gyalázó zenekar (Apey & the Pea) már belefér... Pentagrammok, kecskefejek és fordított keresztek. Ez való egy zsinagógába ezek szerint?” – tette fel a kérdést a képviselő.

A Tudomány és Technika Háza egyébként már régóta nem működik neológ zsinagógaként, és korábban olyan zenekarok is játszottak már itt, mint a Tankcsapda, a Paddy and the Rats és a Depresszió. A 444 megjegyzi, ironikus módon egyébként a patás kecske a város címerállata is.

A Hungarica még 2010-ben nem koncertezhetett az említett helyen, miután több szervezet tiltakozott a zenekar fellépése ellen.