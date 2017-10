Schilling: Nyílna meg Marton alatt a föld!

Azért azonosította Marton Lászlót a korábbi zaklatójaként, mert jelentkeztek nála a férfi más áldozatai is – erről beszélt a Hír TV Egyenesen című műsorában Schilling Árpád rendező. Sárosdi Lilla férje azt követően nyilatkozott a csatornán, hogy a színésznő ma nyilvánosságra hozta: a Vígszínház korábbi igazgatója volt az, aki fiatalkorában megpróbálta őt szexuális érintkezésre rávenni egy autóban. Marton tagadta a dolgot, és kijelentette, megteszi a szükséges lépéseket az ügyben.

Schilling szerint Sárosdival együtt továbbra is azt gondolják, hogy fontos az ügy és a kiállás. „Olyan sok telefont, üzenetet, megerősítést kapott Lilla, köztük arról, hogy ez az ember évtizedek óta folytatja ezt a tevékenységét, hogy úgy érezte, meg kell neveznie” – jelentette ki Kálmán Olga műsorában a rendező. Schilling szerint azért is fontos volt a kiállás, mert amíg nem volt meg a név, csak a körülmények, addig mások is gyanúba keveredhettek.

A rendező elmondása szerint nem érti, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora miért „keni el” a történteket, és miért nem teszi meg a szükséges lépéseket az ott oktató Marton Lászlóval szemben. Schilling hozzátette, Sárosdi azért is most állt elő, mert véletlenül kétszer is összefutott Martonnal, a találkozások pedig nagyon felzaklatták őt. „Nyílna meg alattad a föld” – a rendező ezt üzenné a Vígszínház korábbi igazgatójának. Továbbá azt is: lássa be, hogy itt a vége, távozzon az egyetemről, lépjen vissza a főrendezőségtől is, és „vonuljon el, írogasson magában.” Schilling szerint ha Marton beleáll a perbe, másokat is magára szabadíthat.

Az ilyen megnyilvánulások a hatalommal való visszaélés tipikus jegyeinek mondhatóak – ezt már Réz Anna fejtette ki a Hír TV Newsroom című műsorában. A filozófus szerint bizonyos foglalkozási körökben általános a szexuális zaklatás, de miközben köztudottak az esetek mindenki számára, érdemben nem történik semmi. Úgy tűnik, a reflexek pedig nagyon lassan változnak, rögtön elindul az áldozathibáztatás, és annak a kérdésnek a feltétele, hogy miért nem a nő döntött máshogy – fejtette ki Réz Anna.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Kerekes Viktória, Kovács Patrícia és Farkas Franciska színésznők is kiálltak Sárosdi Lilla mellett. Nyilatkoztak lapunknak olyan színházi vezetők, rendezők is, mint Karinthy Márton, Balázs Péter vagy Bagó Bertalan.