Soros György szekerét tolja a TV2?

Magas labdát adott a TV2 azzal, hogy technikai hiba miatt elmaradt a nagy felhajtással beharangozott Appra magyar! második élő adása szerda este. Gúnyosan le is csaphatnánk, hogy lám még Andy Vajnának sem sikerülhet minden, ha ez nem lenne felettébb sportszerűtlen. Felesleges cinizmus vagy üres gúny helyett sokkal inkább az aggodalom hangján kell szólnunk, hiszen az elromlott keverőpult túl egyszerű megoldásnak tűnik a mai közéletben. Akármi lesz is a produkció sorsa, az elmaradt, pontosabban Ördög Nóra Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsorával helyettesített második adás talán nem csak az Appra magyar! történetébe vonul be különleges epizódként.

Reménykedtem benne, hogy ha a címben és az alcímben (Gondolatolvashow) rejlő bájos bornírtságon túlteszem magam – az már szinte mellékes, hogy a nevet egy évek óta futó alkalmazásfejlesztő versenytől vette kölcsön a TV2 –, sok meglepetés már nem érhet. A Liptai Claudia vezette műsor azonban nem adja magát ilyen könnyen. Hogyan is tehetné, amikor valódi társadalmi missziót vállalt.

A drótkerítésekkel felszabdalt, forrongó országban, ahol szomszédok vádolják egymást látens liberalizmussal, ahol barátságok, házasságok mennek tönkre a befuccsolt olimpiai kampány miatt, ahol a kormány egyetlen releváns célja, hogy megtudja, tényleg Soros György-e a Sátán, vagy a nadrágtartójánál fogva őt is csak bábként mozgatják a háttérből, a TV2 a lényegre tapint rá: a magyar kisember fájdalmas létezésére. Az Appra magyar! a tömegek véleményére kíváncsi, elsőre úgy tűnik, ideológiai máz nélkül. Lehajolnak bárkihez, aki hajlandó letölteni a telefonjára a műsorhoz kapcsolódó alkalmazást. Végre hallathatja a hangját mindenki, akit eddig némaságra ítéltek. Tar Sándor óta ilyet még nem éltünk.

Szegény Orbán Viktor, azt hitte, hogy Habony Árpád fejéből pattant ki az igazi nemzeti konzultáció ötlete, és erre Vajnáék balról simán beelőzték.

A műsor, amelynek címét, ha nem muszáj, nem írom le újra, a tökéletes nemzeti konzultáció. Ezt nem dobjuk a kukába feldúltan, hogy a fejünkre hozzuk a dühös önkéntes nyugdíjas hölgyek pusztító haragját, Liptai Claudia kérdéseire mindenki gyermeki örömmel válaszol, és alig várja, hogy megtudja az eredményt.

És ha kétségünk támadna, hogy a TV2-nél talán nem is gondolják komolyan az egészet, talán magasról tesznek a tömegek véleményére, csak a kattintásszám és a nézettség lebeg a szemük előtt, elég megnézni a műsorhoz szerződtetett szakértői gárdát, és elmúlnak a kellemetlen érzések. A magyar lélek titkait Kasza Tibi, Soma, Schobert Norbi, Fresh Andi és Szandi fejti meg élőben.

Akinek ezek után még kérdései vannak, annak tényleg semmi sem szent ebben a gyönyörű hazában, az ilyen költözzön nyugodtan Londonba, Brüsszelbe vagy a sok közül az egyik stockholmi no-go zónába.

De már fordulhat is vissza, hiszen az ideológiától mentes hang-adás szükségszerűen kőkemény ideológiába fordul, így megtörténik, amit „nem láttunk jönni”:

Andy Vajna tévéjén durván támadják a magyar kormányt.

A produkció lényege, hogy a kellemesen futurisztikus térbe lerakott celebek megpróbálják kitalálni, a stúdióban feltett kérdésre vajon hogyan válaszol majd a közönség a mobilra letöltött alkalmazás segítségével. A kérdések sokszínűek, mint egy jogvédő civil szervezet évzáró partija, így a tömegek szexuális szokásai (milyen gyakran szeretkezik), a nosztalgiára való hajlama (melyik magyar sorozatot támasztaná fel) és gasztronómiai perverziói (szalonnával vagy cukorral eszi a túros csuszát?) mellett azt is megtudjuk, hogy a magyar ember bizony szegény. És nem történelmi, földrajzi vagy politikai értelemben – legalábbis nem közvetlenül –, hanem anyagilag, a magyar embernek nincs pénze rá, hogy befizesse a számláit.

És ha ez nem lenne elég, kiderül, hogy önző nép vagyunk.

De még ezt is tudják fokozni: migránsokat mutatnak a képernyőn, valódi gazdasági bevándorlókat, akik még meg is szólalnak – ráadásul magyarul, ráadásul a Hősök terén! –, és elmondják, mi a baj velünk, magyarokkal. Soros György nevet a markában.

A feszültséget oldandó azért arról is értesülünk, hogy Fresh Andi nem gyűjti szelektíven a szemetet, hogy a műsorba csak nagymellű nőket hívtak meg, hogy egy lakatlan szigetre Schobert Norbi szerint az emberek Somát vinnék, mert rajta van mit enni – a közönség azonban inkább Kasza Tibivel játszana Robinsont –, és hogy bár nevetünk rajta, a földönkívüliek fenyegető jelenléte igenis komoly téma. Hogy ne lenne az, ha még Pataki Attilát is élőben kapcsolják az otthonából, ahol már többször küzdött meg az idegenekkel.

De nincs az a Hold sötét oldalán lakó, emberhúson élő gyíkember, aki elhiteti velünk, hogy tényleg a keverőpult hibája miatt maradt el a második adás.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.24.