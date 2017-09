Stevie Wonder és Pharrell Williams is letérdelve tiltakozott Trump szavai ellen

Ma este letérdelek Amerikáért – mondta Stevie Wonder huszonötszörös Grammy-díjas énekes szombat esti koncertjén a New York-i Central Parkban, majd fiába karolva térdre ereszkedett – írta a The Washington Post. – De nem csak az egyikre, mindkét térdemet meghajtom, hogy így imádkozzak a bolygónkért, a jövőnkért, a vezetőinkért. Ámen – folytatta a kisgyermekkora óta vak muzsikus, aki pályafutása során több mint százmillió lemezt adott el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az énekes egy szóval sem említette ugyan Donald Trumpot, gesztusa mégis egyértelmű válasz volt az amerikai elnök egy nappal korábbi kijelentésére.

Trump péntek este Alabamában egy kampányrendezvényen durván kikelt azok ellen, akik véleménye szerint nem tisztelik az amerikai zászlót és a himnuszt. Vulgáris kijelentését a San Francisco 49ers nevű amerikaifoci-csapat irányítójának, Colin Kaepernicknek címezte. A sportoló tavaly óta úgy tiltakozik a feketéket ért rendőri erőszak és a rasszizmus ellen, hogy a meccsek előtt felhangzó himnusz idejére térdre ereszkedik. – Lefelé a pályáról, ti nyomorultak – utasította a térdelőket az amerikai elnök.

Kaepernick ugyanis nincs egyedül. Már Trump pénteki szavai is komoly botrányt okoztak a sportolók körében, vasárnap délután azonban az elnök továbbment, felszólította a nézőket, hogy bojkottálják az amerikai nemzeti fociligát (NFL). – Ha a csapatok tulajdonosai nem tesznek semmi, a közönségnek kell kényszerítenie a sportolókat, hogy ne gyalázzák meg Amerikát – érvelt Trump. Kijelentésére tiltakozáshullám söpört végig a ligán. A legtöbb csapat játékosai összeölelkezve térdeltek a pályán, vagy ki sem jöttek az öltözőből a himnusz alatt a vasárnap esti mérkőzéseken.

Még a nyíltan republikánus edzők és csapatvezetők is élesen bírálták az elnököt, akinek „okosabban kellene beszélnie”. A legnépszerűbb és legtöbb pénzt megmozgató amerikai sportág képviselői mellett ráadásul már a zenészek körében is terjed a térdelés. Stevie Wonder után egy másik sztár, a tízszeres Grammy-díjas és Oscar-jelölt Pharrell Williams is térdelve tiltakozott a rasszizmus ellen hétvégi koncertjén. Az előadó ráadásul nem is akárhol, hanem a szélsőjobboldali és antifasiszta tüntetők halálos áldozattal járó augusztusi összecsapásának helyszínén, a virginiai Charlottesville-ben ereszkedett térdre. – Ha le akarok térdelni a népemért, azt épp a zászló miatt tehetem meg – tolmácsolta Williams a szabadságot szimbolizáló zászló üzenetét Trumpnak. – Szólásszabadságra, vallási szabadságra, a hithez és az élethez való szabadságra van szükség.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.26.