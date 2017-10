Székesfehérváron indul a Seuso-kincs vándorkiállítása

Vidéken először Székesfehérváron lesz látható a teljes Seuso-kincs, a Szent István Király Múzeum lesz ugyanis az október 29-én induló magyarországi vándorkiállítás első állomása.

A tárlatról tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Vargha Tamás fideszes országgyűlési képviselő örömének adott hangot amiatt, hogy az ókori római eredetű leletegyüttes hét darabját felvonultató korábbi tárlat után a teljes Seuso-kincset bemutató vándorkiállítás is elsőként Székesfehérváron lesz látható. Mint elmondta, a kiállítás november 19-ig tekinthető meg a Szent István Király Múzeum Fő utcai épületében minden nap, meghosszabbított nyitvatartás mellett.

Varga Benedek Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója Magyarország legértékesebb műkincsegyüttesének nevezte a Seuso-kincset, amely egységes arculattal, azonos mondanivalóval lesz látható hat vidéki városban, és mindenhol kiegészül a római korból származó helyi leletekkel. A főigazgató rámutatott, hogy a Seuso-kincs az Európában található hasonló leletek között az első háromban van nagyság, mennyiség és érték tekintetében egyaránt.

Varga Benedek Imre kérdésre elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeummal és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen vizsgálják a Seuso-leleteket, és már eddig is nagyon komoly eredményeik vannak, amelyeket azonban addig nem publikáltak, amíg folytak a kincsek második felének visszaszerzéséről szóló tárgyalások. A következő fél-egy évben azonban magyar és nemzetközi konferenciákon elő fognak állni eredményeikkel.

A főigazgató elmondta azt is, hogy Budapesten – az országjárást követően – várhatóan jövő júniusban nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a leletegyüttest bemutató kiállítás.

Mint ismert, az országjáró vándorkiállításra azért volt szükség, mert a Nemzeti Múzeumba tervezett, a Seuso-kincs megfelelő tárolására alkalmas szuperbiztos vitrineket nem sikerült időben beszerezni. Ha minden a tervek szerint alakult volna, a leletegyüttes már nyár óta a véglegesnek szánt helyén lenne a múzeumban.

A közbeszerzést már tavaly decemberben kiírta az intézmény, a pályázat azonban különösen alakult. Három cég ugyanis a közbeszerzés mind a két részére adott be ajánlatot, de végül csak egy-egy pályázatot minősítettek érvényesnek. Több esetben adminisztratív okok miatt zárták ki az indulókat, de olyan is volt, hogy azért nem fogadták be az ajánlatot, mert az adott társaság túl olcsón vállalta a munkát. Az érvényes pályázatok készítői ellenben túl drágán szállítottak volna.

Emiatt új közbeszerzési pályázatot írtak ki, amelyen augusztus elejéig várták az ajánlatokat, ez alapján pedig a vitrineknek november végéig kellene megérkezniük a Nemzeti Múzeumba. A korábbi tervek szerint így eddig tartott volna az országjárás is – igaz, a Nemzeti Múzeum nyáron nem reagált lapunk erre vonatkozó kérdésére. Varga Benedek Imre csütörtöki nyilatkozata, illetve a székesfehérvári tárlat zárásának időpontja azonban feltételezi, a vitrinek ismét nem érkeztek meg a tervezett időpontig.

A Seuso-kincs a legjelentősebb ismert késő római ötvösművészeti leletegyüttes, amelyet néhány évtizeddel ezelőtt, az 1970-es években találtak meg Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. A magyar kormány az Orbán Viktor miniszterelnök által „családi ezüstnek” nevezett Seuso-kincset két lépésben – az első hét darabot 2014-ben, a második felét idén nyáron – szerezte vissza összesen 13,2 milliárd forintért.