„Szellemes” múzeumi kempingezők

Igazán különleges programon vehettek részt azok, akik október 31-én este ellátogattak az Iparművészeti Múzeumba. A gyönyörű, ugyanakkor éppen felújítás előtt álló épületben ugyanis ottalvós halloweeni programot szerveztek: magyarországi kiállítóhelyen elsőként nyílt erre lehetőség. Gyakorlatilag ez volt az utolsó alkalom a renoválás miatt már zárva tartó intézményben, hogy az újranyitás előtt a közönség bejárja az egyébként csodálatos helyszínt. Az igazán bátrak ráadásul ezúttal álomra is hajthatták a fejüket odabent az egyszemélyes mobil ágyakon vagy a magukkal hozott sátrakban.

Ahogy esteledni kezdett, egyre-másra érkeztek a nagyobb hátizsákokkal felszerelkezett múzeumtúrázók, az egésznek olyan hangulata volt, mintha egy nyári fesztiválra futnának be a bulizni vágyók. Csakhogy itt most nem a hangos mulatozás állt a középpontban, sőt, meglepően csendben és visszafogottan készítették elő fekhelyeiket a vállalkozó szellemű érdeklődők. Az eseményre 140-en jelentkeztek, többségükben fiatalok, de egy-két család is vállalta az izgalmas programot.

Természetesen az intézmény alkalomhoz illő tematikát választott: a résztvevők töklámpást faraghattak, megnézhették az Éjszaka a múzeumban című filmet, illetve vezetett túrákon, zseblámpával fedezhették fel a Lechner Ödön által tervezett szecessziós épület rejtett zugait, a pókhálós pincétől a nyikorgó padlásfeljáróig. A szervezők vacsorára bográcsgulyást főztek, másnap pedig tábori hangulatú retró reggelivel (például májkrémmel, kiflivel, almával, teával) kínálták a vendégeket, akik a délelőttöt is lustálkodással tölthették a múzeum üvegcsarnokában.

A budapesti Katalin és András épp múzeumi kiadványokat és albumokat böngészgetett sátruk közelében, amikor megszólítottuk őket. – A rádióban hallottunk arról, hogy lesz ez a program, és kíváncsiak voltunk rá, emiatt jöttünk el. Igazság szerint maga a halloween annyira nem foglalkoztat minket, de az épületsétára nagyon kíváncsiak vagyunk – mondták lapunknak.

Veszprémből indult útnak a gimnazista Hanna és Panna, hogy az Iparművészetiben alhassanak. A halloween szelleme annyira őket sem ragadta még meg, bár tökfaragással már korábban is próbálkoztak – most is épp ezzel foglalkoztak, amikor beszédbe elegyedtünk velük.

Az őszi szünetüket töltő Imola, Laura és Áron viszont éppen fekhelyeiket rendezgették, amikor odaléptünk hozzájuk. – Anyu hallott erről a rendezvényről, de mondta, ő biztosan nem tud eljönni velem, így szóltam a barátaimnak, akik lelkesen csatlakoztak – árulta el Laura. Áron arról is kifejtette a véleményét, miért értelmetlen hazánkban a halloweenezés: – Az Egyesült Államokban vagy még inkább Mexikóban teljesen máshogy viszonyulnak a halálhoz, mint például nálunk. Ott jó móka az ijesztgetés és a beöltözés, hazánkban viszont inkább a komorság, a melankólia, a csöndes emlékezés a jellemző és a társadalmilag elfogadott, emiatt nem is igazán érzem jónak keverni ezeket a szokásokat. Ellenben ez a program nagyon jó ötlet, más alkalmakkor is lehetnének hasonlók.

Bár az Iparművészeti a tervek szerint öt évig zárva tart, munkatársai ettől függetlenül nem tartják kizártnak, hogy a kempingezős programnak az újranyitás után is lesz folytatása.

