Szenzáció lett a könyvtárkerítésből

Nem csak Kansas City könyvtáráról szól a világ, ha kreatív építészeti megoldásokról van szó. Azt az épületet biztosan sokan ismerik, a róla készült kép bejárta az internetet. Homlokzata gigantikus könyvgerincekből áll össze. Oregonban a könyvtár jón oszlopát faragták ki úgy, hogy klasszikus művek tartsák a homlokzatot. Hasonló építészeti megoldást több helyen lehet látni még az Egyesült Államokban, például Minnesotában, és néhány helyen Európában is.

A több ember magasságú amerikai csodákhoz képest egy magyar könyvtár nyilván aprócskának tűnik, főleg, ha nem is valamelyik nagyobb budapesti közgyűjteményről van szó, hanem egy kisebb városi bibliotékáról. Üllő könyvtára mégis képes volt pár nap alatt meghódítani a világhálót. Egy ideje ugyanis övék Magyarország valószínűleg legkreatívabb kerítése. Az óriási könyvgerincek mellett nem lehet úgy elsétálni, hogy fel ne figyeljünk rájuk. Az ötletes kerítés ráadásul nem is valamilyen időszakos kampány részeként készült, hanem állandó megoldás.

A kiindulópont elég prózai: elöregedett a régi, kellett helyette valami más. A dolgozók elkezdtek gondolkodni, és mivel az életük a könyv körül forog, a kerítésről is azok jutottak eszükbe. Kizárólag a saját gyűjteményükben szereplő köteteket állítottak sorba és fényképeztek le – ezért látszik a könyvek gerincén a könyvtári nyilvántartási szám is. A kerítés egyik oldalára a világirodalom klasszikusai kerültek, a másikra pedig egy olyan válogatás, amit saját belátásuk szerint raktak össze a könyvtárosok. A fotókat a kerítéshez öt milliméter vastag dekorlapra nyomtatták ki, amit UV-védő fólia borít, ezért jó darabig a tűző napsütéstől is biztonságban lesz az építmény. Velkei Hajnalka, a könyvtár vezetője azt mondja: nagyon meglepte őket a kerítés hirtelen népszerűsége. Tetszett nekik az ötlet, de nem gondolták volna, hogy országos hír lesz belőle. Szakmai körökben is nagyon jó visszhangja volt, de az olvasóktól is számos üzenetet kaptak. A kerítés egyébként passzol a könyvtár névadójához, Vargha Gyulához, akiből valószínűleg sem a praktikus gondolkodás, sem a kreativitás nem hiányzott. Életrajzában jól összefér a statisztikus és a költő, valamint a műfordító, a jog- és államtudományok doktori címe, a Kisfaludy Társaság főtitkári posztja, de kipróbálta magát nemzeti munkapárti országgyűlési képviselőként és a kereskedelemügyi minisztérium politikai államtitkáraként is – sok egyéb mellett. Ezenkívül ő volt Szász Póla férje, aki a magyar református közélet és vallásos irodalom egyik vezető egyénisége, szervező, szerkesztő, vallásos költő és publicista volt. Róla is sokat olvashatnak az üllői könyvtárban!

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.24.