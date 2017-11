Szexuális zaklatással vádolják Louis C.K.-t

Öt nő is a nyilvánosság elé állt azzal, hogy a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején szexuálisan zaklatta őket Louis C.K. stand-up komikus – jelentette csütörtökön a The New York Times című amerikai napilap.

Dana Min Goodman és Julia Wolov színésznő azzal vádolja a magyar származású előadóművészt, eredeti nevén Louis Székelyt, hogy 2002-ben maszturbálni kezdett előttük, amikor felmentek a hotelszobájába. Két másik nő hasonlóan nyilatkozott a lapnak. Egy ötödik nő szerint pedig Székely maszturbált, miközben telefonon beszéltek.

Lewis Kay, Louis C.K. kiadója a lap cikkében úgy nyilatkozik, hogy az Emmy-díjas komikus nem óhajt válaszolni a lap ezzel kapcsolatos kérdéseire. Egy szeptemberi interjúban a humorista azt mondta a The New York Times-nak, hogy a szexuális visszaéléseiről szóló bármilyen állítás pusztán pletyka. A vádak miatt Louis C.K. legújabb filmjének díszbemutatója is elmaradt csütörtökön, és lemondták szereplését Stephen Colbert show-műsorában is – írja az MTI.

Miután Harvey Weinstein amerikai filmproducer több évtizedre visszanyúló szexuális zaklatási botrányba keveredett, többen, köztük hollywoodi színészek – például Angelina Jolie és Gwyneth Paltrow – is arról számoltak be, hogy őket is zaklatta a producer. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia, valamint a Brit Filmakadémia is kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A The Weinstein Co. bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

A Weinstein-ügy óta többen is a nyilvánosság elé álltak, és közölték, hogy ők is zaklatás áldozatai voltak. Mások mellett James Toback rendezőt, valamint Kevin Spaceyt és Dustin Hoffmant is az a vád érte, hogy szexuálisan zaklatták kollégáikat.