Színes programkínálattal várja látogatóit a Piros Lábos Fesztivál

Idén is felejthetetlen élményekkel gazdagodhat, aki ellátogat a Szentendrei-szigeten Szigetmonostorra, a Piros Lábos Fesztiválra, ahol mesetáncház, író-olvasó találkozó, cipóban sült csülök, elfeledett mesterségek, lepcsángsütés és menyegzőudvar várja az érdeklődőket október 7-én, szombaton.

A nagyszínpadon délben a Blue Danube Bluegrass Band lép majd fel a countrymuzsika kedvelőinek örömére, este hatkor pedig Petruska, de lesz NeFolk és Gypo Circus is. A Kossuth téren pedig a dzsesszzenét játszó Vers Dóra, Morvai Tamás duót hallgathatjuk meg. A Nepomuki Szt. János szobornál a Szigeti Veszedelem zenekar verseket, verszenéket, a népzenét helyezi majd előtérbe. Templomtúrán is részt lehet majd venni, amely során Attila atya vezetésével megismerheti az épület történetét. A református templomban pedig Richly Zsolt Luther-rajzfilmjét vetítik.

Az egyik legizgalmasabb kihívás a különféle udvarok felfedezése lesz, például a Kertbarátok udvarában különleges növényekkel, terményekkel és helyi ízekkel ismerkedhetünk meg, de dísznövényeket is vásárolhatunk. A mesterségek udvarában egy fafaragó-, egy szövőműhely és egy régi sómalom titkait lehet megtekinteni, ahol a mesterek be is avatják az érdeklődőt a szakma rejtelmeibe. Népszerű lehet a levendulaudvar, ahol szüretelt levendulából készített kézműves termékek, házi levendulaszörp, tea, rozéfröccs és édes finomságok várnak majd. A kreatív gyerekek a legegyszerűbb nyomtatási technikával szövegeket és képeket tudnak majd nyomtatni, amelyeket összefűzve egy saját füzetet készíthetnek a nyitott kapuk udvarában a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. A konyha szerelmeseit várja a helyi termék udvar, ahol elmondják, más-e a tavaszi és az őszi fokhagyma, hogy kerül az aszalt szilva a parenyicába, mennyivel édesebb lett a barack a sok napsütéstől, és megkóstolhatják a „fantaszeletet” házi bodzaszörppel.

A képes udvar Magyarország legnépszerűbb vándorfényképésze, a pócsmegyeri Laczkó Péter mozgó látványlaboratóriumát fogadja be, míg a meseudvarban valóra válnak a mesék! A legkisebbek piros lábosokban főzőcskézhetnek, de részt vehetnek egy mesepróbán, és meghallgathatják a Molnár Réka, Gável Gellért duó gyermekdal-feldolgozásait is. A menyegzőudvarban egy komplett esküvői helyszínt rendeznek be 12 és 16 óra között, ahol a helyi menyegzők különleges szokásainak és hagyományainak megismerése mellett az ide látogató párok kimondhatják a boldogító igent egy szertartásvezető előtt. A fesztiválra való belépés ingyenes, a részletes program itt olvasható.