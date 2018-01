Szocialista siker a cirkuszművészetben: nagykövet lett Ujhelyi István

Ujhelyi Istvánt, az MSZP európai parlamenti képviselőjét választották meg a világ cirkuszművészetének nagykövetévé a monte-carlói cirkuszfesztiválon – olvasható a baloldali politikus közleményében. A megtisztelő címet minden évben Stéphanie monacói hercegnő javaslatára adják át a cirkuszigazgatók találkozóján, ezt az elismerést korábban európai politikus még nem nyerte el. Ujhelyit a cirkuszművészet érdekében végzett munkájának elismeréséért és a cirkuszi világ megújítását segítő kezdeményezéseiért tüntette ki a monacói hercegnő által elnökölt szövetség.

Az MSZP EP-képviselője, az Európai Parlament turizmusért felelős szakpolitikusaként az elmúlt években több javaslattal is élt: a nevéhez kötődik például a számos művész által aláírt „Circus Manifesto” megfogalmazása vagy a Michelin-csillagok minősítési rendszeréhez hasonló minőségbiztosítási szisztéma megalkotása az európai cirkuszok számára. A BigTopLabel-programot a mostani monte-carlói nemzetközi cirkuszfesztivál keretein belül mutatták be, célja pedig, hogy garantálja a művészi minőség mellett a munkajogi, szolgáltatási és adott esetben állattartási követelményeknek való megfelelést is.

– Meglepetés és megtiszteltetés, hogy kívülállóként a nemzetközi cirkuszszakma engem választott nagykövetének. Különösen épp a cirkusz megszületésének 250. éves évfordulóján. Az európai turizmusért felelős szakpolitikusként pontosan tudom, hogy a cirkuszi szektor milyen értéket képvisel nemcsak gazdaságilag, de szociális és oktatási területen is. Bár az európai intézmények szintjén a cirkuszt és a szektorban rejlő kulturális és gazdasági lehetőségeket még nem ismerték fel kellőképpen, az mindenképpen eredmény, hogy a kezdeményezésemre több mint egy évtized után az Európai Bizottság átfogó felmérést végez az európai cirkuszok helyzetéről – fogalmazott Ujhelyi István a monacói átadóünnepség után.