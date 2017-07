Szombathelyen ismét Bartóké a főszerep

Jubilál az első olyan rangos fesztiválunk, amelyik Magyarországra vonzotta a szakmát, és felhelyezte hazánkat a világ komolyzenei fesztiváltérképére. Az ötven évvel ezelőtt útjára indított szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium kezdetben csak a kurzusokra és a szakmai továbbképzésekre koncentrált, különlegességként mindezt elsősorban Bartók Béla műveire alapozva, de a lezáró hangversenyek okán hamar erőteljes érdeklődést váltott ki a zenerajongókból is, így harminchárom éve már fesztivállá bővülve, laikusoknak is szóló, színes programsorozattal egészül ki, amelynek elválaszthatatlan része – mondhatjuk a magja – továbbra is a kiemelkedő szintű szemináriumi képzés.

Az eredeti elképzelések szerint a Bartók Fesztivál nyitókoncertjén a világhírű zongoraművésznő, Martha Argerich játszott volna, aki először lépett volna fel a fővároson kívül hazánkban, de athéni koncertje után a szombathelyit is lemondta. A szervező Filharmónia Magyarország rövid idő alatt alakította át úgy a nyitókoncert műsorát, hogy egy nem mindennapi program, egy szombathelyi ősbemutató valósuljon meg. Az Agora Szombathelyi Kulturális Központban július 11-én Wolf Péter Utazás című művének kamarazenei átiratát először hallhatja majd a nagyérdemű a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. A bemutató mellett Bartók: Divertimentó, Britten: Simple Symphony és Liszt: Angelus című művei is elhangzanak majd.

A szombaton kezdődő találkozó kurzusain mintegy negyven fiatal muzsikus vesz részt, a nyitott programok között Sipos József Bartók című filmjének premier előtti vetítése, egy pódiumbeszélgetés Petró János Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas zeneszerző-karmesterrel, Bartók Béla A fából faragott királyfi című művének előadása, Rohmann Ditta csellóművész és Balog József zongoraművész Bartók-estje is szerepel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.07.