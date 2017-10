Születésnapos Picasso, egyik művéről ma is vita dúl

1881. október 25-én, 136 évvel ezelőtt született Pablo Picasso, akinek a nagyságáról mindent elmondtak már. Érdemesebb talán azt kiemelnünk, hogy a művész egyik alkotásának további sorsáról ma is vita zajlik, illetve éppen ezekben a napokban dől el, méghozzá Norvégiában.

Oslo kormányzati negyedében, az úgynevezett Y-blokk oldaláról hatalmas falfestmény uralja a teret. A képen három férfi húz a csónakja felé egy halakkal teli hálót a lángoló nap alatt. A Halászokról messziről látszik, hogy magán viseli Pablo Picasso stílusjegyeit. Ez nem is véletlen, hiszen a spanyol mester tervei alapján a norvég Carl Nesjar készítette el 1970-ben. Ezen kívül még négy ilyen található a városban.

Az elmúlt hat évben azonban a némileg „Rákosi barokk” hatását keltő hatalmas betonépület és a homlokzatán látható kép sorsa is bizonytalanná vált. Ugyanígy a mellettük található H-blokké is és egy másik festményé is. Az 1959-ben és 1968-ban emelt betontömbökön az ablakokat képernyőkkel takarták el, az épületeket kiürítették, ugyanis itt csapott le Anders Behring Breivik autóba rejtett bombája 2011. július 22-én. A merényletsorozat ezen helyszínén nyolcan haltak meg, és az épületek is megrongálódtak.

A norvég állami épületek állagát és tulajdonjogait felügyelő Statsbygg művészek és építészek rendkívüli haragját kiváltva jelentette be szeptember végén, hogy az épületet lebontják, a Halászokat pedig áthelyezik. A régi épület helyére a legmodernebb tervezőirodák elgondolásai kerülnek, köztük egy háromszög alakú épület és egy félig átlátszó homlokzat. A tervek ellenzői úgy vélik, mindez támadás Norvégia teljes épített öröksége ellen, egyben Breivik győzelme is.

„Nem szeretnénk, hogy a minisztérium elérje azt, amit egy terroristának nem sikerült” – nyilatkozta Janne Wilberg, az oslói kulturális örökség intézetének igazgatója.

Először 2014-ben bukkantak fel azok a tervek, amelyek az alagútra épített, és ezért a merényleteknek jobban kitett Y-blokk lebontásáról szóltak. Ezekre reagálva az Europa Nostra európai örökségvédelmi szervezet a kontinens hét legveszélyeztetettebb műalkotása közé emelte Picasso falfestményét. Megszólalt az ügyben a művész hagyatékát kezelő Picasso Administration is, rossz döntésnek nevezve a bontást és a festmény eltávolítását. Ekkor még a szervezet képviseletében megszólaló Claudia Andrieu azt mondta, nem szabad áthelyezni a képet, de miután találkozott a norvég kormányhivatalnokokkal, már arról beszélt, hogy lépésről lépésre ellenőrzik majd a bontást és eltávolítást.

Az elképzelések szerint a festményeket az új épületekre is visszahelyeznék, hogy ezek köszöntsék a negyed látogatóit. A legádázabb bontásellenzők szerint ezzel a lépéssel a képeket kiveszik eredeti kontextusukból. Mari Hvattum, az oslói Építészet és Design Iskola építészettörténet- és elmélet professzora szerint a lépés egyenesen brutális lenne. 2011-ben egyébként pont elindult a folyamat, amelynek keretében a két épületet a nemzeti örökség védett részévé emelték volna, ekkor jött Breivik.

Picasso és Nesjar 17 éven át dolgozott együtt különböző szobrokon és épületdekorációkon. Ezek közül több is azzal az eljárással készült, mint a Halászok: Picasso megtervezte, a norvég művész pedig homokkal befújta a beton felületre. Ezek voltak Picasso első ilyen kísérletei, később Barcelonába és Stockholmba is tervezett hasonló műveket.

Az eset a Halászok további sorsáról folytatott vita azt mutatja, hogy Picasso 136 évvel születése után is él és hatással van.