Tizenkét éves kislány operáját tűzte műsorra a bécsi Staatsoper

Zubin Mehta karmester szerint a jelenkor egyik legnagyobb zenei tehetsége a 12 éves Alma Deutscher. Az angol kislány kétévesen zongorázott, hároméves korában hegedűt kért a születésnapjára, hatévesen már komponált. Hétéves volt, mikor megszületett első rövidebb operája, Az álomseprő, amelyet Neil Gaiman sci-fi író azonos című novellája inspirált. A műre és szerzőjére a népszerű angol humorista, színész és író, Stephen Fry is felfigyelt, aki nagy nézettségű videocsatornáján világgá is kürtölte: Londontól délre, egy Dorking nevű kisvárosban lakik egy csodagyerek, aki feltehetően az új Mozart.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Alma Deutschert azóta is csak Little Miss Mozart néven emlegetik, Az álomseprőt pedig az Izraeli Filharmonikusok és az Angol Nemzeti Operaház is bemutatta. Zubin Mehta mellett olyan karmesterek vették szárnyuk alá a kis művészt, mint Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, de a világhírű német hegedűművész, Anne-Sophie Mutter is pártfogolja. Az angol kislány pedig nem ült a babérjain. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, 2016 telén – amikor még csak 11 éves volt – tartották új operája, a Csipkerózsika német nyelvű ősbemutatóját Hadik András gróf egykori bécsi palotájában, a Casino Baumgartenben.

Deutscher Csipkerózsika-története persze csak az alapjaiban idézi Charles Perrault, illetve a Grimm fivérek meséjét: a mostoha az ő olvasatában egy gonosz operaházi igazgató, aki édeslányait, a nagyképű és tehetségtelen primadonnákat futtatja, de a költő herceg versére csak egyetlen dallam illik: Hamupipőkéé, a padlásra fölzavart zeneszerzőé.

Alma Deutscher eredeti Csipkerózsikája több mint két órás mű, ennek nemrégiben elkészítette egy másfél órás gyerekváltozatát. A rövidített Csipkerózsikát a világ egyik legnevesebb dalszínháza, a bécsi Staatsoper tűzte műsorára, a premiert vasárnap tartották a stúdiószínpadon. Hírek szerint Alma Deutscher jelenleg két újabb operán dolgozik.