„Törekedjünk a misztikum eloszlatására”

A karácsonyi vásárlási láz nem csak a fogyasztói társadalomra jellemző, már a szocializmus idején is fel lehetett fedezni a jeleit. Sőt, a korabeli ideológia bátorította is a „fenyőünnepi” költekezést. Már ha volt mit venni – az ötvenes években az alapvető élelmiszerek mellett a fenyőfa is hiánycikknek számított, és később is előfordult, hogy az üzletekből elfogytak a trendi műszaki cikkek vagy játékok, netán az egyre kedveltebb déligyümölcsök. Az ünnep vallási tartalmát eközben igyekezett kiirtani a politika.