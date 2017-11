Továbbra is rasszistázzák Taylor Swiftet

Összerúgta a port az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniójával (ACLU) Taylor Swift – számolt be róla mások mellett a Huffington Post. Az énekesnő azok után került a szólásszabadság iránt elkötelezett szervezet célkeresztjébe, hogy az ügyvédje fenyegető hangvételű levelet küldött a PopFront portálnak. A világsztár képviselőjének egy nemrég megjelent cikk szúrta a szemét, amiben arról írtak, mennyire népszerű Swift a fehér felsőbbrendűséget vallók körében.

A szerző, Meghan Herning úgy vélte, hogy az énekesnő legutóbbi dalában, a Look What You Made Me Do-ban visszafogottan, de támogatja az etnikai hierarchiára vonatkozó elképzeléseket. A dalszövegben ilyesminek egyébként nyoma sincs. A cikkszerző Herning olyanokba igyekezett kapaszkodni, mint hogy a számban nagy hangsúlyt kap a feltámadás-motívum.

Swift ügyvédje, William J. Briggs ezek után levelet írt a PopFrontnak, közölve, hogy a cikkben közölt állítások bizonyíthatóan hamisak, és rágalmazásnak számítanak. Briggs szerint rosszindulatú támadásról van szó, Swiftnek semmi köze a fehér felsőbbrendűséget vallókhoz.

Az ACLU viszont kiállt a blogger mellett, úgy vélve, hogy semmilyen jogi következménnyel nem szabad szembenéznie. A szervezet szerint az első alkotmánykiegészítés alá esik a szóban forgó írás, tehát Herning szólás- és véleményszabadságáról van szó.

Az énekesnő egyébként már korábban is tett jogi lépéseket azokkal szemben, akik rasszistának próbálták beállítani. Nyilván nem segítette őt, hogy eközben épp az alt-right tábor és a Breitbart sorakozott fel mellette.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.08.