Új, izgalmas irányok a Gyulai Várszínháznál

November 1-jén áll hivatalosan is munkába a Gyulai Várszínház új igazgatója, Elek Tibor. Az új direktor a hagyományok megőrzése mellett számos ponton tervezi megújítani mind a nyári, mind a kamaratermi sorozatot.

Elek Tibor elmondta, hogy a munkát valójában már nyáron elkezdte, november 2-án a Testvérest című előadással indul is a kamaraszínház április végéig tartó programsorozata, amelyhez idén először egy műsorfüzet is készült.

Már novemberben megtartják az első szabadegyetemi kurzust, amelyet kinevezésekor céljai között említett. Az ingyenes programokon a különböző művészeti területek jeles hazai vagy határon túli képviselői vezetik be az érdeklődőket a kortárs művészet műhelytitkaiba, értelmezési lehetőségeibe.

Az első mesterkurzust november 23-án Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója tartja. Kinevezésekor több sajtóorgánum „Vidnyánszky emberének” nevezte Elek Tibort, ezzel kapcsolatban az új direktor aláhúzta, hogy a mindenkori Nemzeti Színházzal és annak vezetőjével évtizedek óta szoros a Gyulai Várszínház együttműködése, ő ezt a hagyományt szeretné megtartani. Az első előadásnak pedig véleménye szerint – színház lévén – a színházról kell szólnia, mindössze ezért kérte fel a Nemzeti Színház vezetőjét.

A mesterkurzus-sorozat előadója decemberben Binder Károly zenész, januárban Lonovics László képzőművész, februárban Szász János filmrendező lesz.

Elek Tibor elárulta, hogy az évadot egy héttel korábban, június 24-én indítják majd, a Nemzetközi Shakespeare Fesztivált két-három nappal lerövidítik, így pontosan egyhetes lesz. Négy saját bemutatót terveznek, de többségében – a hagyományoknak megfelelően – más színházakkal közös premierként, hogy az előadások továbbjátszása biztosított legyen.

Az első bemutató Székely János Caligula helytartója című drámája lesz, amelyet éppen 40 éve adtak elő a Gyulai Várszínházban Harag György rendezésében, és amelyet azóta is a teátrum egyik legemlékezetesebb, legsikeresebb darabjának tartanak – mondta Elek Tibor, rámutatva, hogy ezzel egyik fő vállalása, a történelmi dráma visszahozatala felé is megteszik az első lépést.

A Nemzetközi Shakespeare Fesztiválról szólva elmondta, hogy jövőre először tematikus évaddal kísérleteznek. A téma: Hamlet és társai, így hazai és külföldi Hamlet-előadásokat, Hamlet-parafrázisokat, továbbgondolásokat terveznek színre vinni. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően néhány külföldi társulatot is szeretne meghívni a fesztiválra, tárgyal is már olasz, orosz, angol és cseh színházakkal.

Szeretné megerősíteni, illetve megújítani az együttműködést az erdélyi magyar teátrumokkal is. Mint mondta, a sepsiszentgyörgyi színházzal kialakított jó kapcsolatot megőrizné, de igyekszik az Aradi Kamaraszínházzal, a nagyváradi és a marosvásárhelyi magyar társulattal is kapcsolatot építeni, valamint megújítani a korábbi szoros köteléket a Kolozsvári Magyar Operával. Az Aradi Kamaraszínházzal közös bemutatót is terveznek jövőre, a Kolozsvári Magyar Opera Hunyadi László című Erkel-előadását pedig meghívják 2018-ban a Tószínpadra – tette hozzá.

Kísérletet tesznek arra, hogy a nyári évad idején zajló két nagy városi fesztivállal, a Körös-völgyi Sokadalommal és a Végvári Napokkal szervesebben működjenek együtt. A török–magyar harcok korát, a gyulai vár elfoglalását megelevenítő Végvári Napok nyitónapján például nem egy könnyűzenei koncert lesz az esti attrakció jövőre, hanem a Zrínyi 1556 című rockmusical – árulta el.

Elek Tibor kiemelt céljának nevezte a fiatalok megszólítását, nemcsak a hozzájuk közelebb álló előadásokkal, zenei programokkal, hanem kifejezetten középiskolásoknak szóló pályázatokkal és beavató színházi előadásokkal is.