Újabb szexuális zaklatási vádak érték Dustin Hoffmant

A színdarabíró Cori Thomas a Variety című lapnak mesélte el az 1980-ban történt incidenst, amelyet aztán az AP hírügynökségnek küldött e-mailjében is megerősített – írja az MTI.

Thomas Hoffman lányával járt egy osztályba, amikor megismerkedett a színésszel. Egy hármasban elköltött New York-i ebédet követően Hoffman állítólag felhívta a szállodaszobájába az akkor 16 éves Thomast, hogy a lány ott várja meg az édesanyját. Miután a színész lánya távozott, Hoffman lezuhanyozott, majd egy szál törölközőben jelent meg, végül azt is ledobta magáról. A színész ezt követően köntösbe bújt, és megkérte Thomast, hogy masszírozza meg a lábát, majd többször is megkérdezte tőle, hogy akarja-e még látni meztelenül.

A Variety csütörtökön publikált cikkében egy másik nő, Melissa Kester is zaklatással vádolta meg a színészt, aki állítólag a nő nadrágjába dugta a kezét az 1987-es Ishtar című film zenéjének felvételekor egy hangstúdióban. Az eset egy spanyolfal mögött történt, miközben mások, köztük Kester barátja is a közelben voltak.

Hoffman szóvivője és ügyvédje egyelőre nem reagált az újabb vádakkal kapcsolatos megkeresésre.

A 80 éves színészt több nő is megvádolta szexuális zaklatással a közelmúltban.

Anna Graham Hunter író még november elején beszélt a The Hollywood Reporter című filmes szaklapnak arról, hogy az 1980-as években Hoffman fogdosta őt, és illetlen megjegyzéseket tett neki Az ügynök halála című tévéfilm forgatásakor.

Az Oscar-díjas színész nem sokkal később közleményben kért bocsánatot, és hangsúlyozta, hogy az incidens „nem tükrözi a valódi énjét”.

Az AP-nek írt e-mailjében Cori Thomas elmondta, hogy a Hunter szavahihetőségét firtató támadások miatt döntött úgy, hogy megosztja a nyilvánossággal saját történetét.

„Arra válaszul, hogy miért hallgattam ennyi éven át, elmondom, hogy nem hallgattam, a barátaim és a családom sok éve tudnak a történtekről, csak nem mentem el vele az újságokhoz” – írta Thomas, hozzátéve, hogy ma már nagyon bánja, mert most szembesült vele, hogy „az én hallgatásom miatt volt, hogy ez másokkal is megtörténhetett, és bűnösnek érzem magam emiatt”.

Miután Harvey Weinstein amerikai filmproducer több évtizedre visszanyúló szexuális zaklatási botrányba keveredett, többen, köztük hollywoodi színészek – például Angelina Jolie és Gwyneth Paltrow – is arról számoltak be, hogy őket is zaklatta a producer. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész.

A Weinstein-ügy óta többen is a nyilvánosság elé álltak, és közölték, hogy ők is zaklatás áldozatai voltak. Mások mellett James Toback rendezőt, valamint Kevin Spacey-t is az a vád érte, hogy szexuálisan zaklatta kollégáit.