Uniós forrásból újulnak meg erdélyi kastélyok

Számos kastély, történelmi műemlék újul meg Erdélyben a következő időszakban európai uniós forrásoknak köszönhetően. A helyreállítás igencsak időszerűvé vált, mivel a kommunizmus idején lelakott, sok esetben istállóként használt impozáns épületek állagmegóvására a román állam jóformán semmit nem költött az elmúlt évtizedekben.

2020-ig teljesen felújítják az egyik legismertebb erdélyi Petőfi-emlékhelynek számító koltói Teleki-kastélyt, ahol a forradalmár költő a mézesheteit töltötte. A mintegy félmilliárd forintnak megfelelő pályázati összeg révén nemcsak az észak-erdélyi Máramarosban fekvő település 18. századi műemlék épületét korszerűsítik, hanem – remélt anyaországi hozzájárulással – bővítik az itt látható kiállítás anyagát is. A 18. század közepén, Mária Terézia uralkodása idején épült barokk kastély – amelyben a múlt század nyolcvanas éveiben alakítottak ki Petőfi-múzeumot – mára meglehetősen rossz állapotba került, ami nem is véletlen, hiszen államosítása után, a kommunizmus idején a román állam szórakozóhelyet, raktárat, majd irodákat rendezett be az egykori Teleki birtokon, az állagmegőrzéssel azonban senki nem törődött.

Pedig a kastély nemcsak leghíresebb uráról, gróf Teleki Sándor honvéd ezredesről, emlékíróról lett nevezetes, hanem barátjáról, Petőfi Sándorról is, noha járt a birtokon Jókai Mór is. A kalandos életű, „vad grófként” emlegetett Teleki meghívására a forradalmár költő 1846–1847-ben három alkalommal is megfordult a településen. Koltói tartózkodásai közül a legemlékezetesebb az 1847. szeptember 9. és október 19. közötti időszak, amikor hitvesével, Szendrey Júliával itt töltötte a mézesheteket, és 28 verset is írt itt.

A költő házasságkötésének és mézesheteinek 170. évfordulóját idén szeptemberben rendezvénysorozattal ünnepelték Koltón. A kastély emeleti részén működő múzeumban két szobában tekinthetők meg a Petőfihez és hiteséhez, valamint a korabeli hírességekhez fűződő emlékek: ruhák, festmények, szobrok, az itt született versek, Szendrey Júlia hímzőasztala, valamint a rózsafából készül nászágy. Tárgyi emlékeknek köszönhetően elevenedik meg Petőfi és Jókai barátsága, a Teleki Sándor-emlékszobában a nemesi család történetét lehet megismerni, és emlékszobát rendeztek be Teleki Blanka tiszteletére is.

Kádár Helén idegenvezetőtől megtudtuk, évente mintegy tízezren látogatják a kastélyt és a múzeumot, a vendégek több mint kilencven százaléka Magyarországról érkezik. Csendes Lajos, a Nagybányától tíz kilométerre fekvő Koltó polgármestere lapunknak elmondta, közel tíz éve próbálnak forrásokat szerezni az önkormányzati tulajdonba került kastély felújítására, igyekezetüket pedig most siker koronázta, hiszen a regionális operatív program révén másfél millió eurót nyertek. Az alagsortól a tetőzetig terjedő átfogó korszerűsítés során valamennyi helyiség rendeltetést kap, és a Petőfi-múzeumot is bővíteni szeretnék; ennek érdekében a közgyűjteményt működtető önkormányzat a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumtól szeretne szakmai támogatást kapni. Beépítik az épület tetőterét is, ahol cégek, szervezetek számára konferenciatermet alakítanak ki, a kastélyfelújítást kihasználva ugyanis az önkormányzat az idegenforgalmat is fellendítené a 2600 lelkes településen. Bár a budapesti Kertészeti Egyetemnek köszönhetően elkészült egy szakhatósági előtanulmány, a kastélyt övező másfél hektáros park felújítására egyelőre nincs pénz. Pedig megtekinthető itt többek között Petőfi és Szendrey Júlia egész alakos szobra, valamint a költő kőasztala az egykori híres somfa alatt, amiből mára egy kiszáradt, nemzeti színű szalagokkal teleaggatott ág maradt a kastély teraszán. (A költő innen szemlélte az itt született Szeptember végén című versben megjelenő bérci tetőt.)

A koltóihoz hasonlóan szintén uniós forrásból, 1,3 milliárd forintos pályázati pénzből újítják fel a Kolozsvár-közeli Gyaluban található Vass–Bánffy-kastély. Erdély egyik legnagyobb 15. századi várkastélyát öt évvel ezelőtt szolgáltatta vissza a román állam a Kanadában élő örökösnek, aki eladta az ingatlant Nagy Elek kolozsvári származású üzletembernek. Az új tulajdonos kulturális központként hasznosítaná az ingatlanegyüttest, amely két éve Várkertfesztivál helyszíne. Kulturális központot működtetnének az ugyancsak uniós alapokból korszerűsítendő, felbecsülhetetlen értékű neoreneszánsz berendezésű válaszúti Bánffy-kastélyban is, amely felújításának jövőre lát neki a Kolozs megyei önkormányzat. Hamarosan hozzákezdenek Erdély másik jelentős műemlék épülete, a paszmosi Teleki-kastély renoválásához is, itt mű- és kiállítótermeket, könyvtárat, konferencia- és rendezvénytermeket, valamint vendégfogadásra alkalmas helyiségeket alakít ki a Beszterce-Naszód megyei önkormányzat.