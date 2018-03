Utolsó albumára készül a The Cranberries

Utolsó albumára, illetve az első lemez, az Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? ünnepi újrakiadására készül a The Cranberries – számolt be róla többek között a brit The Independent. A zenekar szerdai közleményében azt írta, már a múlt évtől egy új anyagon dolgoztak, így a nemrég elhunyt énekesnő, Dolores O’Riordan hangja is hallható lesz az albumon. Ismeretes: az énekesnő 46 évesen, idén januárban halt meg. Halálát gyógyszer- vagy kábítószer-túladagolás okozhatta, de áprilisig pontosabbat nem tudhatunk.

A csapat közleménye szerint O’Riordan része már kész volt az új anyaghoz, így az énekesnő elejétől a végéig szerepelni fog a lemezen. A megjelenésre egyébként ő is készült, és mindössze három nappal a halála előtt váltott e-mailt róla a zenekar gitárosával, Noel Hogannel. Az album megjelenése jövő év elején várható.

A fennállás huszonöt éves évfordulójára pedig az első lemezt tervezi ismét kiadni a Cranberries. Ezen újrakevert számok éppúgy lesznek, mind eddig kiadatlan dalok.

A zenekar nemrég jelentette be, hogy úgy döntöttek, Dolores O’Riordan halálával feloszlatják a The Cranberriest.