Vállalta arcát az abuzált táncos

Maros Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában mesélte el Rónai Egonnak, hogy 23 évvel ezelőtt hogyan alázta meg Kerényi Miklós Gábor. A történetet korábban névtelenül már elmondta az Indexnek, most az arcát is vállalta. Sokan tudtak az esetről.

Amikor Sárosdi Lilla szexuális zaklatással vádolta meg Marton Lászlót, ezután a rendező lemondott összes posztjáról. Nem sokkal később a Bors arról írt, hogy a szakma már tudja, ki lesz a következő. Majd október utolsó napján Kalmár Péter „Levél egy apja fiához” címmel jelentetett meg írást a blogján, amiben nem nevezte meg a szexuális zaklatót, de számos történetet írt le, amiben egy magas pozícióban álló férfi többször is hatalmával visszaélve zaklatta kollégáit.

Ekkor indult a lavina, ezután több bejegyzésben, blogban is Kerényi Miklós Gábor nevét emlegették. Vasárnapi nyilatkozatában Kerényi visszautasított minden állítást, a nyugodt munka biztosítása érdekében pedig úgy döntött, felmentését kéri, valamint kezdeményezte nyugdíjazását. A Budapesti Operettszínház nyilatkozatában azt írta, nincs tudomásuk olyan bejelentésről, amely a színház működőséhez köthetően szexuális zaklatással kapcsolatos.

Most viszont egy színész megtörte a csendet. A Tenerifén élő Maros Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában számolt be az őt ért zaklatásról. Az Indexnek már név nélkül elmesélte a történetét, most az ATV-ben névvel vállalta Maros Ákos, hogy mi történt vele 23 évvel ezelőtt.

„A Szegedi Szabadtéri Játékokon próbáltunk, link fiú voltam, egyszer-egyszer elkéstem, Kerényi Miklós Gábor ezt zokon vette, a mikrofonba ordított, hogy ezt meg kell torolnia” – kezdte történetét Rónai Egonnak Maros Ákos színész.

Majd – állítása szerint – este felmentek a kollégium egyik szobájába, ahol a rendező eltorlaszolta az ajtót egy iskolapaddal, majd azt mondta neki, vegye le a nadrágját és az alsónadrágját. Ezt követően – folytatta Maros – nagy erővel hármat vert a fenekére, és azt mondta neki: ha akar, sírjon nyugodtan, ez is a megtisztulás része.

Végül Maros kiment a teremből és otthagyta a rendezőt. A férfi – aki hosszú évekkel ezelőtt otthagyta a színházi világot – azt is elmesélte, hogy ugyanazon az estén volt egy összejövetel, ahol ezt elmesélte a barátoknak, családtagoknak – anyukájának meg is mutatta a verés nyomát. Akkor egy „ez egy hülyével” elintézték a dolgot. Arról is beszélt, hogy 1996-ban felkerült a Madách Színházba, ’97-ben Kerényi Miklós Gábor rendezett nekik egy előadást, ő már akkor elmondta a kollégáinak, hogy a rendező mit csinált vele, így sokan tudtak a dologról.

Maros egy hete kapja a telefonhívásokat, hogy álljon ki a történetével. Úgy véli, ha évekkel ezelőtt mondta volna el a történetét, az nem lett volna életszerű. Maros azt kéri az érintettektől, hogy lépjenek elő ők is és vállalják a történetüket.