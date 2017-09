Vasárnap még utoljára mindenki végigjárhatja az Iparművészeti Múzeumot

Idén megkezdődik az Iparművészeti Múzeum régóta esedékes felújítása. A Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte épület 25 milliárd forintból újulhat meg, az intézmény a rekonstrukció miatt szeptember 3-án öt évre bezárja kapuit. Az utolsó nyitvatartási napon, vasárnap azonban egész napos programmal várják az érdeklődőket, hogy velük közösen búcsúztathassák el a múzeumot. És ez esetben az „egész napos” nem költői túlzás, az intézmény valóban vasárnap 0 óra 1 perctől nyitva áll, és 24 órás rendezvénysorozattal készül az utolsó napra.

A finisszázs legtöbb programja ingyenesen látogatható, ilyen az animációs fényfestés, amely a múzeum műtárgyaiból közel kétszázat villant fel majd. A produkció kétszer 4 órán keresztül lesz megtekinthető az üvegcsarnokban. Az éjszakai múzeumi wellness mozimaratonnal, hennázással, homokmandalával, interaktív játékkal, textilfestéssel, Mozart-esttel várja az érdeklődőket, a szintén ingyenes nyitóbuli bejáratánál pedig adományládát helyez el a múzeum, melynek bevételéből reggeli készül a környékbeli hajléktalanok számára. A világzenei program a jól ismert Globe Trekker partysorozat újabb állomásaként jelentkezik a múzeum zárásán. A múzeumrajzoló workshop mellett az Iparművészet fotósai segítenek néhány trükkel, hogy mit érdemes szelfizésnél figyelembe venni egy műemléképületben. A reggeli frissítő jóga és a vasárnapi dizájnpiac szinte egy időben kezdődik, s ezek mellett a múzeum egyes gyűjteményeinek prezentációi is belépőjegy nélkül látogathatók.

A kiállításokra vásárolt belépőjegyek ezen a napon jóval többet érnek: a Gyűjtők és kincsek kiállításán a kurátor fordított tárlatvezetést tervez, vagyis ez alkalommal a végén kezdi a tárlat bemutatását. A különleges utolsó napon a múzeum munkatársai személyes történeteiket osztják majd meg néhány kiemelt jelentőségű tárggyal kapcsolatban, mert bizony nem csak a művészettörténészeknek, de a büfésnek, a szervezőknek és a restaurátoroknak is megvan a saját Iparművészeti-élményük. A Színekre hangolva című nagy sikerű kiállításban az installációk tervezéséről mesélnek bennfentes történeteket egy kis rendezői gyorstalpalóval egybekötve. Itt mutatja be az ötvös gyűjtemény főrestaurátora a kiállításban szereplő diplomamunkáját is.

A különleges épületsétákra, raktár- és műhelylátogatásokra a termek szűkös befogadóképessége miatt már csak a szerencsések juthatnak be ezen a napon, de néhány jegy még elcsíphető az imm.jegy.hu oldalon. Késő este a program Bognár Szilvia zenés tárlatvezetésével zárul, az utolsó vendégeket is ő kíséri ki az épületből, melynek bejárata előtt az Estvéli imádsággal zárul a finisszázs programja és a múzeum történetének egy meghatározó szakasza.

A részletes programokért kattintsanak ide.