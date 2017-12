Végre nekünk is van saját szuperhősünk!

Végre nekünk is van szuperhősünk. December elején bukkant fel a YouTube egén Bogyóbatman, aki a Marvel-univerzum csodalényeit megszégyenítő sebességgel veti magát a bűn nyomába, megszabadít minket a gonosztól, és megtisztítja a várost a kosztól. Aki nem hiszi, járjon utána, de csak óvatosan, az apró szuperhős dala az első meghallgatást követően súlyos függőséget okozhat.

A Bogyóbatman Bíró Szabolcs felvidéki író szerzeménye. Bíró eleinte Francis W. Scott álnéven publikált, majd 2010 óta saját neve alatt írja elsősorban kaland- és történelmi regényeit, de írt már ifjúsági regényt és mesekönyvet is. Első komolyabb sikerét Sub Rosa című művével aratta, a szakmai hírnevet pedig Non nobis Domine című regényének köszönheti. Érdeklődésének középpontjában a magyar középkor áll, a tizenöt részesre tervezett regényfolyamban, a „magyar Trónok harcában” dolgozza fel az Anjou-kor történetét. Az író kamaszkora óta kerekesszékben él, ám igyekszik a helyzetet humorral kezelni, helyzetére reflektálva alkotta meg a székirodalom műfaját, amelybe minden belefér, amit alkot. A műfajt mára márkanévvé tette: székirodalmi könyvturnékon járja be az olvasói által kijelölt világot, és Székirodalom vlog címmel videónaplót is vezet.

A történelem nem csak papíron izgatja Bíró Szabolcsot, hagyományőrző közösséget hozott létre, amelynek célja szintén a magyar középkor emlékezetének továbbörökítése. 2013-ig pedig a Csak Van zenekar énekeseként aktívan zenélt, amatőr muzsikusi pályája az Anjoukat kevésbé, Bogyóbatmant annál inkább magyarázza.

– A dalt még az év elején írtam, bármiféle konkrét cél nélkül. Van egy gitárom a dolgozószobámban, azt szoktam időnként pengetni, csak úgy magamnak. Talán éppen az Elveszett csillagok című regényemen dolgoztam, amikor két fejezet megírása között lazítottam egy kicsit, és a gitáron „pötyögve”, mintegy spontán módon megszületett a dal. Azóta időről időre előkerült, leginkább a kisfiamnak és a barátainak játszottam el, és mindig sikere volt. Végül úgy döntöttem, karácsonyi meglepetés gyanánt az olvasóimmal, a szélesebb közönséggel is megosztom.

Gergely öccse berendezett egy amatőr stúdiót a dolgozószobájában, ahol egy barátja, Gálffy József felgitározta, az író pedig felénekelte a dalt. Mivel a Bogyóbatmant eleve a YouTube-ra szánta, egy fényképezőgéppel néhány óra alatt elkészítették hozzá a klipet. A videón felbukkanó szuperhősben a kisfiát tisztelhetjük, ő ihlette ugyanis Bogyóbatmant, amikor a tavalyi óvodai maszkabálon denevérembernek öltözött.

A dal egyik kritikus sora szerint „Mikor a politikus gonosz és telhetetlen, jön Bogyóbatman”. Bíró Szabolcs szerint azonban ez nyomokban sem tartalmazza a valóságot. – A társadalmunk valamiért mindenben aktuálpolitikát lát, de ebben a dalocskában természetesen semmi ilyen rejtett tartalom nincs. Az a sor ugyanúgy csak a poén része, mint a dal bármely másik sora. Hiszen mi jut eszünkbe, ha Batmanre gondolunk? Sötét éjszaka, korrupció, gonosz és telhetetlen vezetés, tehetetlen rendőrök – ezt mind tartalmazza a dalszöveg. Ha valaki ebbe többet lát bele puszta szórakozásnál, az már nem az én saram.

Persze még mielőtt bármit túl komolyan vennénk – ha még nem késő –, a szerző figyelmeztet, a Bogyóbatman esetében semmit sem kell túlgondolni. – A dal három, egymáshoz jól passzoló akkordra épül, ezt az akkordmenetet már millió és egy zenekar eljátszotta. A ritmusát meg egész egyszerűen úgy választottam, hogy arra jól tudjanak a gyerekek „megőrülni”. Ennyi az egész, kicsit csodálkozom is, hogy az emberek ennyire komolyan veszik ezt a geget.