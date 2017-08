Viktoriánus dress code, sötét romantika

Narancssárga, kék és rózsaszín frizurák, szarvak és vörös kontaktlencsék. Vámpírfogak, fűzős estélyi ruhák, magas talpú bakancsok és persze feketére festett szájak és körmök. A negyedik országos gothictalálkozó résztvevői mintha egy fantasyfilmből léptek volna elő. A halál szimbólumai, a vámpírmotívumok és ördögszarvak horrorisztikusnak hatnak ugyan, de téved, aki sátánizmussal, politikai szélsőségekkel vagy a depresszióval azonosítja a gótokat.

A stílus a 80-as években jelent meg Magyarországon, a posztpunk, majd a gothic rock és a goth metal, vagyis a zene jelentik a gyökerét. A nevét pedig a 18. század második felében kialakuló gótikus (a romantikát és a horrort elegyítő) irodalomról kapta. A találkozón több zenekar is fellépett, a stílusban járatlanoknak kevésbé csenghet ismerősen a Lies of the Machine vagy a Half Past Dark neve. Előbbi formáció koncertjei tulajdonképpen keleti zenei alapokkal dolgozó horrorshow-k, az egyik számuk egy cigány népdal feldolgozása. Utóbbiak romantikus metálként határozzák meg a zenéjüket, ők komolyzenével vegyítik a rockot.

Már szakdolgozat is született a magyar gótokról, meséli a találkozó szervezője, Szabó Attila. A szerző háromezer főre becsülte a csoport létszámát. A szombati találkozó résztvevői közül többen megemlítik, hogy mintha szűkült volna a közösség. A 21 éves Liza, aki narancsvörös kontaktlencsével egészítette ki a fekete-vörös, fűzős ruháját, például Szegedről jött, azt mondja: Csongrád székhelyén nincs is már gót társaság. Ezt Szabó Attila is megerősíti. Korábban regionális találkozókat is szervezett, de mára csak Budapesten érdemes ebbe belevágni. Attila szolidan öltözködő, szőke srác, mellényt, fekete inget, vörös nyakkendőt hord. Informatikus egy multinál, a fesztiválon is egy sajátos dress code-ot követ, ez a „corporate goth”. Ebben a viseletben nyugodtan bemehetne dolgozni is. Attila az NCIS-t hozza példának, hiszen az amerikai bűnügyi sorozatnak is van egy népszerű gót karaktere, Abby Sciuto törvényszéki szakértő.

A találkozón többnyire húszas-harmincas éveikben járó embereket látni. De Szabó Attila szerint a szubkultúrának számos idősebb képviselője is van. – Sokan szociális problémákkal küzdenek, amikor találkoznak a szubkultúrával. Nincsenek barátaik, vagy családi problémákkal kell szembenézniük. Számukra ez a közösség öngyógyítást jelent – mondja. Attila szerint az öltözködési extremitás a trendellenességről és a tabudöntögetésről szól. A halál például a mai társadalomban tabu, a gót szubkultúrában viszont próbálnak természetes dologként tekinteni rá.

– Magyarország nem annyira elfogadó. Egy német cégnél viszont nem csinálnak gondot abból, ha valaki gót – árulja el a 27 éves István, aki műszaki ellenőrként dolgozik egy multinál, és a Magyarországon kevéssé elterjedt military gót irányzatot képviseli. Német katonai sapkát és magyar katonai zubbonyt visel. Ruházatát gyakran kötik össze szélsőséges politikai irányzatokkal, de ezt visszautasítja, szerinte ilyesmi nem jellemző a szubkultúrában. Őt a hadtörténet érdekli elsősorban, ezért kötött ki ennél az irányzatnál. István és a többiek is elmondják, hogy dolgozni azért nem abban a ruhában járnak, amiben a találkozón mutatkoznak.

Az sem igaz, hogy a gót csupa fekete: a 28 éves Tekla például egy sötétzöld estélyit választott. De látunk fekete szegélyes, fehér abroncsos szoknyát és egy meseszerű, fekete-vörös ruhakölteményt is. Utóbbit a fémművesként dolgozó, 26 éves Olívia viseli. A fejdísze fekete ördögszarv. Férjével, Criss-szel – aki most papnak öltözött – hagyományőrzéssel is foglalkoznak, a hazai gót szubkultúra igényességével azonban nem teljesen elégedett a pár. Criss szerint nem elég felvenni egy ruhát, viselni is tudni kell, különben úgy néz ki az ember, mint egy ruhafogas, amelyre rádobtak egy jelmezt.

Nyugat-Európában a szubkultúra sokkal elterjedtebb, a gót divat komoly üzletággá nőtte ki magát, sokan például az egyhetes lipcsei találkozót, a Wave-Gotik-Treffent említik példaként. Csodálkozom, amikor Olívia azt mondja, hogy az ő látványos, saját készítésű kosztümje Lipcsében kevés volna, a gót ruhákra ugyanis a világ minden pénze rákölthető. Léteznek gót divattervezők, sőt a csoportra fókuszáló kozmetikai márka is.

Persze a gót szubkultúra nemcsak külsőségeket, hanem közös érdeklődést is jelent. Jellemző például Edgar Allan Poe szeretete, a gótokkal rokon steampunk szubkultúra bibliáját pedig a Jules Verne-életmű jelenti.

A világnézet összetett kérdés: keresztet sokan viselnek, de ez nem feltétlenül jelent kereszténységet, bár ez is előfordul. Szabó Attila septagramot, egy ókeresztény jelképet hord a nyakában, a tökéletesség szimbólumát. Úgy gondolja, a vallás erkölcsi kódexet jelent a társadalmi együttéléshez akkor is, ha valaki nem hívő.

