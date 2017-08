Visszajáró sztárvendégek az idei Szigeten

„Nagyon büszke vagyok arra, amivé a Sziget lett. Felnőtt a gyerek. Néhány év után kikerülhetetlenül elindult abba az irányba, amelybe most is tart. Akkor nem az volt a kérdés, hogy kinek mi az ízlése, hanem az, hogy hogyan lehet megmaradni. A magyar történelem fő kérdése is ez, a megmaradásunk szinte valószínűtlen. Kicsiben ezt éltük át a Szigettel. Örülök, hogy egyáltalán van még, pláne hogy ilyen elképesztően sikeres. Hallatlanul profi rendezvénnyé fejlődött, kevés olyan magyar dolog létezik, amelyet a kategóriájában a legjobbnak tartanak Európában” – így beszélt nemrég lapunknak adott interjújában a szerdán immár huszonötödik alkalommal elstartoló Sziget fesztivál egyik kezdeményezője, alapító atyja, Müller Péter Sziámi. S noha kétségtelen, hogy a fesztivál jócskán kinőtte magát, és az egyik legismertebb magyar márka lett a világban, egyesek – hazai zenészek és a közönség egy része is – épp az elnemzetköziesedése, a helyi áraktól való elrugaszkodottsága miatt fanyalognak. Tény, a Sziget belépői – a napijegy idén 22 500, a hetijegy 99 000 forintot kóstál – és ital-, valamint ételárai a legdrágábbak magyar viszonylatban, ahogy az immár majdnem félmillió látogató nyolcvanöt százaléka is évek óta külföldről érkezik, a zenei felhozatal még mindig messze a legerősebb és a legváltozatosabb.

Amúgy ami a fellépőket és az árakat illeti, idén a világ talán legismertebb hasonló zenei mustrája, a brit Glastonburyi Fesztivál igencsak felkavarta az állóvizet. Nehéz volt ugyanis megemészteni, hogy miközben mindkét rendezvényre nagyjából azonos árak mellett lehet bejutni, a brit vetélytárs felhozatala messze megelőzi – egyebek között – a Szigetét. Egy rendezvényen annyi aktuális menő bandát vonultatnak fel, amennyit más öt év alatt sem tud. Igen ám, de idén a britek programigazgatója elismerte: ők nagyjából a piaci ár – amelyet manapság a hanghordozók eladásának elapadása miatt mindenki feltornázott a csillagos égig – tizedét fizetik a legnagyobb sztárfellépőknek. Hiszen Glastonbury fogalom, mindenki ott akar játszani, így ők megtehetik. Így persze mindjárt más a leányzó fekvése is, s ha ezt nézzük, annyira nem is lehet panaszunk, igaz nálunk több a „visszajáró vendég”.

A nagyszínpadon például tíz év után újra látható lesz Pink, az ő szerdai fellépése indítja a Szigetet. Itt lesz hallható csütörtökön az élőben is zseniális skót rockbanda, a Biffy Clyro, pénteken az angol Kasabian, amely tavaly és 2011-ben is játszott már a fesztiválon. A külföldiek közül izgalmas lesz még a szintén brit szobrász, költő, énekes-zeneszerző, PJ Harvey pénteki nagyszínpados koncertje is, ahogy szombaton a kifejezetten társadalomkritikus, elég jól összetett punk-elektrohiphopban utazó, svéd Rein első magyarországi fellépése is. Ugyancsak érdemes megnézni az angol Metronomy, a kellemes gitárzenével támadó amerikai Allah-Las, az angol Nothing but Thieves és a szintén visszajáró, orosz Leningrad fellépéseit is.

Noha sokan morgolódnak, hogy a magyarok alig jutnak szerephez, azért jó néhány, akár kevésbé fölkapott bandába is bele lehet botlani, főleg a Petőfi Rádió – Telekom Volt Fesztivál színpad kínálatában. Így csütörtökön lesz Konyha, Szabó Benedek és a Galaxisok, pénteken Dope Calypso és Middlemist Red, szombaton Fran Palermo, vasárnap a Red Hot Chili Peppers által is értékelt The Qualitons, hétfőn pedig Fish!.

Aki kifinomultabb zenei élményre vágyik, annak sem kell csalódnia, hiszen a Szigetre idén is több nagynevű és valóban izgalmas dzsessz-, komoly- és világzenei előadó érkezik. Persze a fesztivál közönsége nem egyenesen a Concertgebouw-ból vagy a Musikvereinből ruccan át Budapestre, a komolyzenei produkciókat ennek megfelelően a szórakoztatásra hegyezik ki minden évben.

A Papageno színpad programjai Kodály Zoltán halálának 50. és születésének 135. évfordulója jegyében telnek. Fellép mások mellett az Octovoice énekegyüttes, a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmmel világszerte ismertté vált Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola SoulAir Kórusa. Visszatér a fesztiválra a világhírű orosz zeneszerző, Szergej Prokofjev brit unokája, Gabriel Prokofiev, aki dj-ként igyekszik vonzóvá tenni a klasszikus muzsikát a fiatalok számára.

A világzenei színpad legnagyobb sztárja idén is az Emir Kusturica filmjeinek zeneszerzőjeként világhírűvé vált Goran Bregovic lesz. Rajta kívül Roy Paci és a The Klezmatics koncertje is izgalmasnak ígérkezik. Akárcsak a tradicionális torokéneklést punkrockkal fűszerező mongol-kínai Hanggai produkciója. A magyar zenekarok közül fellép a zseniális Söndörgő, Lajkó Félix, a Kerekes Band, a Bohemian Betyárs és a Romengo is.

Idén is lesz cirkusz, a Cirque du Sziget sátrában a Baross Imre Artistaképző tanulóitól kezdve a kanadai Machine de Cirque társulatig számos lélegzetelállító produkciót láthat a közönség. A színház- és táncsátor programja a nemzetközi kortárstáncvilág igazi nagyágyúit mutatja be. Fellép mások mellett a francia Compagnie Käfig, a svájci Compagnie 7273 és a tizenegy meztelen férfitáncost felvonultató Compagnie Thor.

A fesztivál részletes programja a sziget.hu oldalán található.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.07.