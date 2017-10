Weinstein-botrány: fizethetett asszisztense hallgatásáért a filmmogul

Harvey Weinstein korábbi brit asszisztense azt állítja: 125 ezer fontot kapott a hallgatásáért azt követően, hogy szexuális zaklatással vádolta meg a filmmogult – írja a BBC.

Zelda Perkins eredetileg a Financial Times című brit üzleti napilapnak számolt be arról, hogy még 1998-ban írt alá hallgatási megállapodást. Mint mondta, Harvey Weinstein azt kérte tőle, masszírozza meg, majd megpróbálta az ágyra taszítani. Eleinte azért nem hozta nyilvánosságra a történteket, mert szégyellte magát.

Azonban – miután egy kolléganőjétől megtudta, hogy Weinstein őt is zaklatta – megvádolta a producert. A két nő végül összesen 250 ezer fontban részesült, melyet egyenlő arányban osztottak el. Viszont aláírták a hallgatási megállapodást, melynek megszegése miatt Perkinsnek most lehet, hogy vissza kell fizetnie a pénzt, valamint kártérítést kell fizetnie a szerződésben megfogalmazott egyéb költségekért.

Az egykori asszisztens beszámolója egyébként nagyon hasonló ahhoz, amit Lupita Nyong'o és Gwyneth Paltrow mondott – mindkét színésznő azt állította, az eset azzal kezdődött, hogy Weinstein masszázst kért hotelszobájában.

Harvey Weinstein ügyében egyre jobban dagad a botrány: többtucatnyi nyilvánosságra került tanúvallomás szerint az Oscar-díjas producer hatalmával visszaélve évtizedeken át zaklatott nőket. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész. A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a vádak alapján.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A Weinstein Co. bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

A filmmogul után két újabb rendezőt is szexuális zaklatással vádolnak az Egyesült Államokban. James Tobackkel szemben egyenesen harmincnyolc nő fogalmazta meg állításait, a Nickelodeonnak dolgozó Chris Savinót pedig azután rúgták ki, hogy többen is a molesztálásairól adtak számot.

Fivérét, Bob Weinsteint is szexuális zaklatással és erőszakkal vádolta meg Amanda Segel televíziós műsorvezető, egykori producer.