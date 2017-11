Zaklatás: Varnus Xavér reagált a vádakra

Egy neve elhallgatását kérő, negyvenes éveiben járó, kétgyermekes édesapa korábban a Hit Rádióban beszélt a tinédzser korában őt érő szexuális zaklatásról. Egyebek mellett azt mondta, hogy egy híres magyar orgonaművész külföldről hazatérve koncertezett vidéken, ő pedig tizenöt éves kezdő zenészként kapott lehetőséget közös fellépésre vele. A koncert annyira jól sikerült, hogy a világhírű zenész a másnapi előadásra is felkérte, ekkor merült fel az is, hogy maradjanak közös szálláson éjszakára. A férfi beszámolója szerint este hosszan beszélgettek, amelynek során az orgonista többször is szexuális ajánlatot tett neki. Bár ő elutasította, a diskurzus éjszakába nyúlóan folytatódott, miközben beszélgetőpartnere folyamatosan próbálta feloldani benne a gátlásokat, hogy menjen bele a viszonyba. A férfi a műsorban nem nevezte meg zaklatóját.

Az ügy csütörtök este fordulatot vett: Varnus Xavér Facebook-oldalán közzétett egy nyilatkozatot, amelyben azt írta, hogy a férfi a nevét ki nem mondva, de felismerhetően körülírva megrágalmazta.

„Tekintve, hogy Kanadában élő magyar disszidens voltam, egykori, illegális külföldön maradásom okán csakis az ötéves elévülés végén, vagyis 1989 utolsó napjaiban jöhettem először vissza Magyarországra, ugyanis ha előbb jövök, börtönbe csuknak mint jogtalanul nyugaton tartózkodót. Kanadai útlevéllel érkeztem Ferihegyre, benne érvényes magyar vízummal 1989. november 29-én. Vagyis az állítás, amely szerint a rendszerváltozás előtt vele koncerteztem volna, nettó hazugság, hiszen sem nem voltam Magyarországon, sem pedig nem voltam idehaza híres” – szögezte le az orgonaművész. Hozzátette, hogy első, nyilvános koncertjét 1990. április 20-án adta a budapesti Egyetemi templomban, majd a második és a harmadik koncert 1990 augusztusában volt a Mátyás-templomban.

„Ha az illető oly pontosan emlékezett arra, hogy ez a rendszerváltás előtt, 15 éves korában történt, feltételezve azt, hogy tisztában van saját születési dátumával, vagyis tudja, hogy melyik esztendőben volt 15 esztendős, eleve hazudott” – emelte ki.

Azt írta, ő tudja, ki volt a betelefonáló. „Megismertem a hangját, és mivel ő a mai szexuális zaklatásos, vérzivataros időkben elérkezettnek látta az alkalmat, hogy a valóságos áldozatok közé beólálkodjon, és az irántuk érzett őszinte, társadalmi részvétet kihasználva engem ocsmány módon megrágalmazzon, kiírom tehát a nevét: a szombathelyi Mérei Tamás csellóművészről van szó, aki évekig a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatója volt, akit százmilliós pénzügyi visszaélés gyanúja miatt 2015 januárjában azonnali hatállyal kirúgtak, és ellene rendőrségi vizsgálatot indítottak” – emelte ki.

Arról is írt, hogy pont az a Cseszkó Tamás készítette vele az interjút, aki „Hit rádiós műsorvezetése mellett hosszú ideig Mérei Tamás munkatársa volt mint a Szombathelyi Szimfonikusok sajtósa, s akit az idén áprilisban ítéltek el első fokon egyéves, felfüggesztett börtönbüntetésre a Szombathelyi Járásbíróságon »üzletszerűen elkövetett költségvetési csalásért és egyéb bűncselekményekért«”.

Majd leírta, szerinte a történet hogy zajlott le. Közölte, hogy 1992 nyarán ismeretlenül felhívta Mérei Mária csellista, és felkérte, hogy vegyen fel egy közös lemezt zenekarukkal a szentgotthárdi apátságban. Életében először 1992 őszén találkozott Mérei Tamással, aki akkor 19 esztendős zeneakadémista volt. „Láthatólag nagyon rajongott irántam, talán túlságosan is, de helyesen mondja: valóban nem történt közöttünk semmi” – emelte ki, és hozzátette, párkapcsolatban élt, s ezekben a napokban akkori élettársa is vele volt. „Beszélgettünk vele is, másokkal is, felvettük a lemezt, siker lett (vele kettesben soha nem játszottam), s húsz évig nem is találkoztam Tamással” – hangsúlyozta.

Legközelebb pedig 2014-ben találkozott vele „igazgatóként, nem akarta beengedni a szombathelyi Bartók Terembe Szulák Andival való közös koncertünket. A szervezők megkerülték őt, a koncert létrejött, s ő a háttérbe húzódott. Úgy látszik, várt a leszámolásra” – írta.

„Tamás! Vádollak téged mindenki előtt, mert az interjúban jóval fiatalabbnak hazudtad magad, és ráadásul soha el nem hangzott szavakat adtál a számba, hogy engem eláztass. És mert gyáva voltál ahhoz, hogy névvel-arccal vállald e hazugságokat. Hát persze hogy gyáva voltál, hiszen ordas módon hazudsz. Ám vesztedre a tényeket, a dokumentumokat, az évszámokat nem lehet büntetlenül hamisítani. Tehát ha van merszed, állj elő, s merd a szemembe mondani mindezt. A média nyilvánossága előtt” – írta az orgonaművész.

Majd megjegyezte, hogy ugyanezt üzeni „minden leendő anonim rágalmazónak”: álljanak ki szemtől szemben, ne névtelen levelekben, névtelen rádióinterjúkban akarjanak „legyilkolni valakit”.

Az Index Varnus Xavér nyilatkozata után megkereste Mérei Tamást. A csellista kitartott amellett, hogy kiskorú volt, amikor az eset történt, és azt állította, mindez korábban volt, mint azt az orgonaművész írta.

Közleményében egyebek mellett azt írta:

„V. X. megnyilatkozása jól illik abba a sorba, ami a többi zaklatóra is jellemző, nem is érti, hogy mi a probléma” – szerinte tényeket ferdít el, és másokat hibáztat „ahelyett, hogy mélyen magába nézne”;

a zaklatás szempontjából azonban véleménye szerint mindegy, hogy valaki felnőtt vagy kiskorú – ha olyan szituációba kerül, amely számára kényelmetlen, szabadulni szeretne belőle, és nem tud a helyzettel mit kezdeni, az az ő értelmezése szerint zaklatás;

„V. X. pechére voltak mások is ezeken a napokon a helyszínen, egyikükkel sikerült az imént beszélnem, az ominózus éjszaka egy részénél ő is jelen volt, és megerősítette az általam elmondottakat”;

az interjúban – a hallgatókra való tekintettel – nem osztott meg minden részletet, de Varnus Xavér több különböző szexuális tevékenységi formára próbálta rábeszélni, és egyéb verbális és nonverbális zaklatásnak volt kitéve;

„V. X. tipikus példája az áldozathibáztatásnak. A múltamban turkál, azt állítva, hogy eljárás indult ellenem, pedig nem történt ilyen”;

egyúttal a Hit Rádió műsorvezetőjének hitelességét is megpróbálja megkérdőjelezni, vélhetően „a Google-ban található álhírportálok cikkeire hagyatkozik”;

tudatosan, nem gyávaságból nem nevezte meg. „Célom az volt, hogy felhívjam a társadalom figyelmét az ilyen típusú zaklatásokra is.”

Varnus Xavér pedig minderre úgy reagált: Mérei Tamás válaszában „csupán a tényekre nem válaszolt”, ő viszont feltenne neki pár kérdést „pont azzal a logikával, amellyel majd a bíróságon is találkozik”.

Melyik esztendőben volt 15 éves, vagyis mikor született?

Azt állítja, hogy már 1992 előtt találkoztunk. Ki által találkoztak 1992 előtt, ki mutatta be őket és hol?

Pontosan melyik esztendőben, melyik településen történt az átbeszélgetett este, valamint azok, akik este is velük maradtak, milyen minőségben voltak jelen?

Emellett egyebek mellett kiemelte, hogy

a rádióinterjúban az szerepelt, az „éjszaka kritikus helyzeteiben” ketten voltak, de most „szaporodott a jelen levők száma”;

azt állította, abúzus nem érte, ehhez képest „újabb válaszában zaklatónak nevez”;

és azt közölte, hogy verbális és nonverbális zaklatásnak volt kitéve, de ennek ellenkezőjét állította a rádióinterjúban.

„Az interjúban nem a zaklatás társadalmi kérdéséről próbál vitát kezdeményezni, hanem üvöltően homofób propagandát folytat már-már putyini nyíltsággal. Gyanítom, az egész hazugságokkal terhelt interjú csak azt a célt szolgálta számára, hogy világgá üvölthesse a mássággal szembeni indulatait. Utolsó kérdésem: gyűlöli a melegeket és a biszexuálisokat?” – zárta közleményét az orgonaművész.