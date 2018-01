Zöld jelzést kapott a Harry Potter-rajongófilm

Felkerült a YouTube videómegosztóra a Harry Potter-rajongók közösségi finanszírozásával készült film, miután a Warner Brothers is beleegyezett ebbe – írta a brit The Independent.

A Voldemort: Origins of the Heir (Voldemort: Az örökös eredete) filmre a Kickstarter honlapon kalapozták össze a gyártási költségeket, az olasz nyelven készült alkotást pedig angolra szinkronizálták. Az ötvenperces film azt mutatja be, miként lett Tom Denemből a sötét Voldemort nagyúr.

Az alkotást J. K. Rowling sorozatának Harry Potter és a félvér herceg című regénye inspirálta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.16.