A Magyar Nemzet cikke nyomán törölték a gyűlöletkeltő propagandaoldalt

A közösségi oldalon mondott köszönetet az a székelyföldi családfő, akinek lopott családi fotójával és valótlan állításokkal kampányoltak a határon túli magyarok szavazati joga ellen. A Facebookon immár nem elérhető a „Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt” elnevezésű, korábban 36 ezer követővel rendelkező oldal, amely Gyurcsány Ferencék gyűlöletpropagandáját terjesztette.

„Hadd köszönjem meg mindenkinek nyilvánosan a sok lelki támogatását, hiszen minden csatornán, hozzászólásban éreztük a biztatást, azt, hogy milyen sokan mellettünk és mögöttünk állnak! A ránk szórt sérelmeket, szitkokat remélhetőleg hamarosan elfelejtjük, és talán az ártatlanul sárba tiport becsületünk is tisztára tudjuk mosni. Bízunk benne, hogy pártállástól függetlenül sokan választják majd idén is Erdélyt, Székelyföldet, Sóvidéket pihenésük helyszínéül. Vendégházunk kapuja minden jóakaratú ember számára nyitva áll. Székelykapunk Tamási Áron-idézete mellé talán ezt is befaragtathatjuk: Áldás a belépőkre – Béke a kimenőkre” – írta ki a saját Facebook-odalára Parajdi Kálmán Endre.

A családfő külön köszönetet mondott a történetét elsőnek publikáló kollégánknak, Lukács Csabának is.

