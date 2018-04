A szavazólapok felét nem vették át az erdélyi magyar konzulátusokon

Nem vették még át a szavazólapok mintegy felét a csíkszeredai és a kolozsvári magyar konzulátuson – olvasható a Maszol.ro cikkében. Mint a portál beszámol róla, Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a konzulátusokra érkezett szavazólapok felét Kolozsváron és Csíkszeredában sem vették még át. Ugyanakkor még most is nagyon sokan panaszkodnak, hogy nem kapták meg választási levélcsomagjukat. Ennek szerinte egyik oka a posta késése lehet, de az is előfordulhat, hogy az illető a konzulátusra kapta a levélcsomagot, csak nem tud róla.

„Információink szerint többezres nagyságrendben állnak az át nem vett szavazólapok a kolozsvári és a csíkszeredai külképviseleteken. Aki az előző választásokon a konzulátusok valamelyikén vette át szavazólapját, és most nem jelentett be új lakcímet a regisztrációkor, annak automatikusan a konzulátusra érkezik szavazócsomagja, nem fogják postán hazaküldeni. Erről nagyon sokan megfeledkeznek, több ezer kitöltetlen választási levélcsomag marad minden évben a külképviseleteken. Arra kérünk mindenkit, aki még nem kapta meg a választási levélcsomagot, hogy menjen be a konzulátusra és ellenőrizze, mert megtörténhet, hogy már a múlt héten oda megérkezett szavazólapja” – mondta Nagy Zoltán.

Az alapítvány elnöke arra kért mindenkit, hogy olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, amelyet megkap a levélcsomagban, majd a lakcímkártyája alapján töltse ki az azonosító nyilatkozatot.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 8-ai országgyűlési választáson, ha március 24-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 378 ezren tették meg.

A Maszol.ro érdeklődésére Barna Gergő szociológus azt mondta: Erdélyben becslések szerint mintegy 240 ezer szavazásra jogosult külhoni polgár regisztrálhatott, és úgy vélte, hogy közülük várhatóan körülbelül 160-170 ezren fognak majd érvényesen szavazni. „A korábbi évekhez képest mintha megkésett volna a levélszavazatok kézbesítése. Számomra nem világos, hogy ez az NVI-nek vagy a román postának a mulasztása. Környezetemben is vannak olyanok, akik csak a napokban kapták meg a csomagot, ezeknek esélyük sincs visszaérni szombat estig postával a Nemzeti Választási Irodáig” – mondta.