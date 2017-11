Gyurcsány egyedül maradt legújabb ötletével

Magára maradt Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció (DK) azzal a kezdeményezésével, hogy vonják meg a határon túli magyarok szavazati jogát. Külhoni szervezetek és a hazai ellenzéki pártok is egymás után mondanak nemet a DK elnökének viharokat kavart elképzelésére.

A szocialista párt számít ugyan a DK-ra mint választási szövetségesre, de ebben a kérdésben nem értenek egyet. Tegnap határozottan közölték, ők nem vonnák meg senki szavazójogát. Álláspontjuk szerint ugyanis nem az a baj, hogy az embereknek túl sok joga van, hanem az, hogy esetenként túl kevés. A nem Magyarországon élők választójoga esetében egyébként úgy tennének igazságot, hogy a kivándorolt magyarok is ugyanolyan módon tuják leadni voksukat, mint a határon túliak, vagyis mindkét esetben lehetőség legyen a levélben szavazásra.

Az LMP már korábban elutasította az elképzelést, mélységesen megdöbbentőnek tartva, hogy Gyurcsány Ferenc "újra és újra a magyarok megosztásán dolgozik, most épp a határon túl és a belül élők közé akar éket verni".

Hasonló állásponton vannak a határon túli szervezetek is. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a helyi Krónika nevű újságnak azt mondta, hogy „Gyurcsány Ferenc ismét csak azt bizonyítja, hogy a politikai fantáziája és kreativitása eléggé korlátolt”. Véleménye szerint nem lehet kétféle állampolgárság, a magyar állampolgársághoz minden magyarnak jár a szavazati jog is. Elutasító volt Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is, ő szomorúnak nevezte, hogy a baloldal ma sem talál más választási témát, mint a nemzet összeugrasztása és a határon túli magyarok ismételt kampánytémává emelése. Az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) vezető Szilágyi Zsolt pedig arról számolt be, semmi meglepő sincs a lépésben, hiszen amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt, akkor is a határon túli magyarok ellen kampányolt.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke pedig a szabadkai Pannon RTV-nek úgy fogalmazott, „kutyából nem lesz szalonna”. A legnagyobb délvidéki magyar párt vezetője közölte: a vajdasági magyar közösség és a határon túli magyar közösség is politikailag felnőtt közösség, ezért amikor a határon túliak elmennek szavazni, „és sokan fognak szavazni”, akkor nem a DK-ra és Gyurcsányra fogják adni voksaikat.

A Magyar Közösség Pártja a szlovákiai megyei választások miatt most nem kívánta kommentálni a történteket.

Gyurcsány Ferenc egyébként azzal indokolta kezdeményezését, hogy szerinte az ország többsége szerint az szavazzon, aki viseli a döntésének a következményeit. Szerinte ráadásul még egy olyan „járulékos haszna” is van az aláírásgyűjtésüknek, hogy bővülhet a DK tábora.

