Ízekre szedték a Csíki Sör tulajdonosának magyarázkodását

Az Erdélyi Átlátszó pontokba szedve elemezte ki azt a csütörtöki videót, amelyen a Csíki Sör tulajdonosa, Lénárd András magyarázkodik a lapunk által feltárt embercsempészési ügye kapcsán. Ebből kitűnik: szervezett bűnözői csoport egyik láncszemeként szállította a táncoslányokat az Amerikai Egyesült Államokba.

Az alábbiakban szöveghűen közöljük a tényfeltáró honlap érvelésének kivonatát:

Lénárd András: „Kanada egy találkozási pont volt tehát nagyon sok velem hasonszőrű, mondjuk azt, kint lévő fiatal nagyon könnyen át tudott utazni Kanadába, és Magyarországról nagyon könnyen ki tudtak utazni az ismerősök, barátok, rokonok, és tudtak találkozni. Tehát nagyon sok ember van a mai napig amelyik nem látja a szüleit, mert nincsen semmilyen legális státusza, ha eljön az Államokba akkor nem tud visszamenni.”

Lénárd itt homályosan fogalmazva azt a látszatot próbálja kelteni, hogy a határátlépés célja egy ártalmatlan rokonlátogatás volt. Az Átlátszó Erdély azonban kapcsolatba lépett az egyik, tanúként is szereplő lánnyal, akit Lénárddal együtt tartóztattak le. Az ő sztorijából teljes egészében hiányzik a rokonlátogatási szál: két másik lánnyal együtt amerikai sztriptízbárba készültek dolgozni, azonban nem sikerült vízumot szerezni. Ezért úgy döntöttek, Kanadából próbálnak eljutni az USA-ba – az utat egy magyarországi alvilági figura szervezte, aki pénzt kért azért cserébe, hogy az Egyesült Államokba juttatja őket.

A lány szerint Lénárd András – aki a történetben nem több egyszerű sofőrnél/kísérőnél – Montrealban várta őket a repülőtéren, megszálltak egy motelben, majd másnap autóval indultak el a határ felé.

Lénárd András: „Az történt, hogy jómagam, meg egy pár másik ember, én vezettem az autót, 2 kilométerre az amerikai határtól megállítottak, igazoltattak, feltételezték azt, hogy mi Kanadában voltunk és visszajöttünk, és semmilyen olyan típusú papírt nem tudtunk felmutatni, ami tartózkodási engedély, vagy állampolgárság.”

A tárgyalásról készült rövid összefoglalóban nincsen szó autóról: 2001. január 21-én a Kanada és az Egyesült Államok között húzódó, az erdővel benőtt határt gyalogosan lépte át a négy fős társaság a New York állambeli Champlain határátkelőtől két mérfölddel nyugatra.

Lénárdnak a történéseket bagatellizáló beszámolója azért is gyanús, mert Lénárd büntetőügyének kezdete után pár hónappal, 2001 nyarán élettársa/felesége, Jerelyn Taubert ellen összesen három eljárás indul, szintén idegen állampolgárok rejtegetése (bringing in and harboring aliens) miatt. A rendelkezésünkre álló kivonatos beszámolókból egyértelmű, hogy ezeknek köze van Lénárd büntetőügyéhez.