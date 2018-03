Kitiltották a székely politikust Romániából

A román hatóságok pénteken nem engedték belépni Romániába Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját.

A hírt Izsák Balázs, az SZNT elnöke tette közzé közösségi oldalán. Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából szombaton tartandó megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar–román határon a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról egy angol nyelvű végzést adtak át neki, amely indoklást nem tartalmaz.

Dabis Attila az MTI-nek megerősítette az információt. Hozzátette: pénteken a kora délutáni órákban az Ártánd–Bors határátkelőhelyen próbált belépni Romániába.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar állampolgárságú Dabis Attila 2011-ben önkéntesként kapcsolódott be az SZNT munkájába, és fontos szerepet vállalt a tanács nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. Szervezőként segítette az SZNT vezetőinek dél-tiroli, katalóniai, baszkföldi, skóciai látogatásait, elindítója volt a nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezésnek, majd amikor az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés bejegyzését, Izsák Balázzsal ketten támadták meg az EU luxemburgi bíróságán az EB elutasító határozatát.

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátoraként is tevékenykedő Dabis Attila szakértőként vett részt annak az árnyékjelentésnek az elkészítésében, amelyet az SZNT, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) készített az Európa Tanács számára arról, hogy Románia mennyiben teljesítette a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor tett vállalásait.

A kitiltásra az LMP közleményben reagált. A párt nevében Ungár Péter adott hangot felháborodásának, és felszólította a magyar külügyminisztert, hívassa be Románia budapesti nagykövetét, és jegyzékben tiltakozzon az eljárás ellen.

Mint írja, az LMP álláspontja szerint 2018-ban Európában megengedhetetlen és elfogadhatatlan az ilyen eljárás a román hatóságok részéről. Az LMP ezért minden támogatást felajánl a Székely Nemzeti Tanácsnak, egyben felhívja a külügyminisztert, tegyen meg minden szükséges jogi és diplomáciai lépést.

Az LMP egyúttal újfent hangsúlyozza: delegációval képviselteti magát Marosvásárhelyen, a székely szabadság napján, ahol tiltakozásuknak hangot adnak.

Az LMP álláspontja szerint a Székelyföld autonómiatörekvése és általában a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és önrendelkezésük biztosítása összhangban áll az európai értékekkel. Ezen értékeket pedig különösen fontos hangsúlyozni abban az évben, amikor példátlanul durva támadás érte és éri a székelyeket.