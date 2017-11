Körbekorcsolyázható lesz Mátyás király Kolozsváron

Korcsolyapályát alakítanak ki a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport körül – közölte erdélyi tudósítások alapján az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A városháza sajtóosztálya arról tájékoztatta a hírügynökséget, hogy a főtér területének a bérbeadásáról a karácsonyi vásárra még július 18-i ülésén döntött az önkormányzat.

A kiírt pályázatra egyetlen ajánlat érkezett, amelyet el is fogadott a polgármesteri hivatal. A cégcsoport öt évre nyerte el a jogot, hogy karácsonyi vásárt rendezzen Kolozsvár főterén. A cég azt is vállalta, hogy egy 800 négyzetméteres korcsolyapályát létesít a Mátyás-szoborcsoport köré, valamint 85 árusítóbódét és egy színpadot is fölállít.

A kivitelező cég pár napja kerítette körbe a szoborcsoportot, s hozzálátott a terület ledeszkázásához és a pályaépítéshez. Amint a Transilvanareporter.ro portál korábban közölte: a jégpálya annak a karácsonyi vásárnak a legfontosabb látványeleme, amely november 24-én kezdődik Kolozsvár főterén.

Horváth Anna helyi önkormányzati képviselő az ügyben azonnali állásfoglalásra kérte fel a műemlékvédelmi bizottságot és a szakmai szervezeteket az egyik közösségi portálon tett bejegyzésében. A volt alpolgármester provokatív gesztusnak tartja, hogy a magyar érdekképviseletet és közösséget nem tájékoztatták az új elképzelésről.

Az interneten induló vitában megszólalók közül volt, aki jó ötletnek tartotta, hogy körbe lehet majd korcsolyázni a szoborcsoportot, mások a magyarság elleni újabb támadásnak látták a történteket.

A korcsolyapályáról szóló hírek egy nappal azután jelentek meg a magyar nyilvánosság előtt, hogy az RMDSZ kolozsvári önkormányzati frakciója ügyészségi feljelentést tett a szoborcsoport megrongálása miatt, miután az emlékmű talapzatára felmászó ismeretlenek az egyik alak sarkantyúját letörték, a másikét lehajlították.

Kolozsvár főterén évek óta korcsolyapálya működik a téli hónapokban, azonban eddig a szoborcsoporttól távol, a tér keleti oldalán építették fel.