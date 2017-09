Magyar tömegtüntetés lesz este Marosvásárhelyen

Augusztus utolsó napjaiban a marosvásárhelyi katolikus gimnázium tanulóinak szülei mindennap összegyűltek a város főterén, hogy tiltakozzanak a román adminisztráció tehetetlenkedése ellen, aminek eredményeképp nemhogy a tanév, de az iskola léte is veszélybe került. Mint ismert, a romániai korrupcióellenes ügyészség tavaly novemberben eljárást kezdeményezett az iskola igazgatója, Tamási Zsolt és Stefan Somesan helyi tanfelügyelő ellen, mert annak ellenére adtak zöld utat az iskola működésének, hogy a román hatóságoktól nem sikerült időben beszerezni a szükséges engedélyeket. A Maros megyei tanfelügyelet februárban azt is megtiltotta, hogy az intézmény tanulókat vegyen fel a cikluskezdő osztályokba – a tilalmat végül bíróság érvénytelenítette, de Tamási felügyelet alatt él.

A megszűnés réme azért kezdte fenyegetni most az iskolát, mert a bíróság egy augusztusi ítéletében felfüggesztette a román Unirea gimnázium magyar osztályaiból érkező tanulók katolikus gimnáziumba sorolását, ez pedig értelmezhetetlen káoszt idézett elő. A bíróság azt mondja, a katolikus gimnáziumba küldött tanulókat most vissza kellene küldeni, illetve minden olyan tanulót, aki a 2015-ös átszervezés óta a katolikus gimnáziumba került. Az viszont nyílt titok, hogy a szülők nem akarják visszatenni gyerekeiket az Unireába.

Hatalmában van bármit megtenni a román tárcának

Székely Szilárd, a katolikus gimnázium eddigi átmeneti igazgatója úgy véli, a román hatóságoknak hatalmukban áll az is, hogy az iskola valamennyi osztályát egyetlen intézménybe csoportosítsák át, de tény az, hogy a gyakorlat alapján csak a Bolyai Farkas Gimnázium jöhetne szóba a magyar tanulók esetében.

A szülők képviselői közben a sajtónak nyilatkozva úgy vélekednek, a román hatalom folyamatosan félretájékoztat mindenkit, köztük a szülőket, a tanulókat és a bukaresti nunciust is, akinek szemérmesen hallgattak arról, hogy Románia korlátozza a felvételt a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumba; a vatikáni nagykövettől értesültek arról, hogy hiába jelezte 114 szülő a katolikus iskolának, hogy ott kezdené csemetéjük az új tanévet idén.

A helyzet kaotikus voltára mutat az is, hogy egy szerződés értelmében a rangos Unirea gimnázium működése is a katolikus iskola működéséhez van kötve, ugyanis az egyház épületét használja, de csak addig, amíg a katolikus iskola működhet. Utóbbit egyébként Szijjártó Péter magyar külügyér is kérte Bukaresttől legutóbbi látogatása alkalmával, pártja, a Fidesz pedig szerda délelőtt hivatalosan is felszólította Romániát, hogy vegye le a kezét a gimnáziumról.

Tüntetnek

A rendezetlen helyzetben állandósulnak a tüntetések Marosvásárhelyen, napokkal a tanév kezdete előtt, amit mindhárom romániai magyar párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) is támogat. A napokban a román illetékesek viszont már bevallották a Vatikánnak is, hogy előkészítik az iskola bezárását. Szerda este hat órától a Maros megyei prefektúra hivatala előtt, a Győzelem téren (Deák Ferenc tér) tüntetnek a magyarok Jakubinyi György érsek felhívására, aki minden romániai papot is arra buzdított korábban, hogy a templomokban hangos szóval is támogassa az összefogást a nemzeti ügy érdekében. A román hatóságok csak a járdán és a téren belül engedélyezték a várhatóan négy-ötezres tüntetést, és fegyelmezettséget kért a magyar tüntetőktől, akik között közéleti célért rég volt ekkora összefogás.

A Facebookon a Civilek a Katolikus Iskoláért csoportban követhetők az események.