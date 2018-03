„Magyarnak lenni kúl” – titokzatos aktivisták járják majd a Vajdaságot

„Ikszelj! Mert magyarnak lenni kúl határon innen és túl” – ezzel a nem túl magyaros hirdetéssel találkozhat az az olvasó, aki a Magyar Szó mai számát veszi kézbe. A legnagyobb példányszámban eladott vajdasági magyar napilapban egy ismeretlen hirdető két teljes oldalon arról tájékoztat, hogy a délvidéki magyar választópolgárok levélszavazás útján vehetnek részt a magyarországi parlamenti választáson. Ehhez nem kell egyebet tenniük, mint a szavazólapon ikszelni a kiválasztott pártra, majd a szavazólapot betenni a fehér borítékba és leragasztani – így lesz titkos a szavazat. „Azonban nagyon fontos, hogy a szavazata érvényes legyen! A szavazat akkor érvényes, ha az adatlap pontosan van kitöltve. Ebben aktivistáink segíteni fognak Önnek” – ígéri a hirdető.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hirdetés következő oldalán azonban már kiderül, hogy az aktivista nemcsak kitölteni segít majd az adatlapot, hanem a levelet be is fogja gyűjteni. A szöveg azt üzeni, hogy „ne bízzuk a szavazatunkat másra, számítsunk egymásra”. A grafikus illusztrációkkal ellátott reklámban még számos szlogent olvashatunk, ám a hirdető kiléte sehol sem látszik, csupán annyi, hogy fizetett politikai hirdetéssel állunk szemben. Ahogy az sem derül ki, honnan tudják az aktivisták, kihez is kell majd menniük.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai alapján egyébként már meghaladta a 359 ezret azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a száma, akiket névjegyzékbe vettek az áprilisi országgyűlési választásra. Ők regisztráció után szavazhatnak levélben. Legtöbben azt kérték, hogy Romániába (153 084), illetve Szerbiába (51 706) küldje az NVI a regisztrációs értesítést.

E határon túliakat segítenék a szavazásban a titokzatos aktivisták. Ismert, hogy a 2014-es választáson egy mandátum többséggel szerezte meg a Fidesz–KDNP a kétharmados győzelmet, s épp ennyit jelentett a határon túli magyarok szavazata, akik túlnyomórészt a Fidesz támogatói.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A hónapok óta tartó regisztrációs kampányban, főleg Erdélyben és a Vajdaságban, leginkább a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Vajdasági Magyar Szövetség sietett az Orbán-kormány segítségére.

A 2014-es parlamenti választás idején 193 ezren regisztráltak a határon túlról, de alacsony volt az aktivitás. A becslések szerint idén már két-három parlamenti mandátum sorsát dönthetik el a külhoni magyarok listás szavazatai.

Nem ennyire aktívak a kivándorolt magyarok, akiknek van magyarországi lakcímük, s a szavazás napján nem tartózkodnak az országban. Nekik a külképviseletekre kell menniük szavazni, ha élni akarnak választójogukkal. A kormány nem volt hajlandó megkönnyíteni a dolgukat, s nem kezdeményezte, hogy ez a több százezer fő is levélben szavazhasson. Sőt, a Jobbik korábban jelezte, egyenesen akadályozták e körben a voksolást. Nem csoda, a külföldön dolgozók jó része valószínűleg nem az Orbán-kormány újrázását szeretné.

Az NVI adatai szerint szombaton 24 283-an jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe. Négy éve huszonkilenc nappal a választást megelőzően a mostanihoz képest mintegy feleannyian, 14 800-an szerepeltek a névjegyzékben, igaz, végül körülbelül 28 000-en voksoltak.

Április 8-án 117 külképviseleten lehet szavazni, eddig a legtöbben, 3936-an Londonban voksolnának, Münchenben 1823-an, Stuttgartban 1427-en, Berlinben 1118-an, Hágában 1110-en, Brüsszelben 1034-en, Bernben 1068-an. Beregszászon 744-en, Düsseldorfban 684-en, Manchesterben 637-en, Bécsben 630-an, Párizsban 624-en, Csíkszeredán 612-en, Dublinban 561-en, Koppenhágában 529-en, New Yorkban 514-en, Stockholmban 440-en, az újonnan megnyitott edinburgh-i külképviseleten pedig 434-en jelezték szavazási szándékukat.

A külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges kérelmet március 31-éig lehet benyújtani személyesen vagy levélben a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában, vagy a Nemzeti Választási Iroda valasztas.hu címen található internetes oldalán.

A külképviseleteken szavazók is a magyarországi szavazás napján adhatják le szavazatukat, de az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.