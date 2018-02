Megaláztak egy magyar lányt Temesváron, mert rosszul beszélt románul

Megaláztak Temesváron a kórházban egy kézdivásárhelyi kislányt, amiért nem beszél jól románul – írja az erdélyi Krónika című lap. A lány az iskola U14-es női kosárlabdacsapatával látogatott Temesvárra, hogy az országos bajnokság elődöntőjében játsszon. Kiderült, hogy néhányuk játékengedélyéhez hiányzott a sportorvosi láttamozás, amit helyben pótolni kellett, ezért egy helyi egészségügyi intézményben jelentkeztek.

„A vizsgálatot végző kardiológus a végletekig megalázta egyik tanítványomat azt kifogásolva, hogy a tizenkét éves kislány nem beszél románul” – számolt be Farkas Alpár kézdivásárhelyi edző. Az orvos ráadásul a kórlap hátoldalára is ráírta: „Az a gyerek, aki nem beszél románul, ne utazzon a csapattal.” Farkas szerint a megaláztatások a szállodában is folytatódtak, ahol szintén számonkérték a gyerekektől, hogy nem beszélnek folyékonyan románul.

Az edző megdöbbentőnek tartja, hogy az eset a magyar határ szomszédságában történt, egy olyan városban, amely híres arról, hogy több nemzetiség él egymás mellett. A 2021-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet betöltő Temesvár egyébként pályázatát is a multikulturalitásra és a város többszínűségre építette, amelyre elvileg büszkék a helyiek.

A gyermek szüleit már megkereste a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, amely az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) fog feljelentést tenni, illetve nemzetközi szintre viszi az ügyet, ha ebbe a család is beleegyezik – mondta egy csütörtöki, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Benkő Erika parlamenti képviselő, a szolgálat vezetője.

Az eset kísértetiesen hasonlít a pontosan két évvel ezelőtt, 2016. február közepén Kolozsváron történtekre, ugyanis az erdélyi és a bánsági városban is orvos követett el magyarellenes visszaélést.