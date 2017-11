„Olyan, mint a csirkehús”: elfogták a kiskorú székelyföldi kannibált

Brutális részleteket tudott meg egy múlt heti, székelyföldi hajléktalangyilkosság ügyészétől a Székelyhon: a tizenhat éves gyanúsított, aki megölt egy huszonegy éves hajléktalant, a nyomozóknak azt vallotta, hogy ivott az áldozat véréből, és evett a húsából is. A fiatalkorú elkövetőt már két éve kezelték a sepsiszentgyörgyi kórházban tudatmódosító szerek használata miatt.

A gyanúsított a kihallgatás során kacagva mesélt a gyilkosság részleteiről: miután egy áruházban öt liter vodkát és tíz liter sört vettek a későbbi áldozattal, az alkohol egy részét elfogyasztották, ragasztót is szívva utána. Ekkor összeszólalkoztak, a fiú egy kővel szétverte a társa fejét, majd egy üvegdarabbal a torkát is elvágta. Azt is elmesélte, hogy a tenyeréből itta a vérét, majd kivágta a nyelvét és az állkapocscsontját. Az emberi maradványokat hazavitte, majd evett belőlük, miután a testvérének is eldicsekedett a tettével. Arra biztatta a nyomozókat, ők is kóstolják meg az áldozata húsát, mert „olyan, mint a csirkehús”.

Adrian Baciu ügyész szerint a gyámhatóság szakembereit és az edzett rendőröket is sokkolta az eset. A fiatalkorú elkövető beszámíthatóságát a jilavai börtön elmegyógyász szakértői döntik el. A gyanúsított lakásán egyébként a nyomozók megtalálták a véres állkapocsdarabot.

A feltételezett elkövető elmondása szerint hétéves kora óta szív ragasztógőzt, és az öncsonkítás sem idegen tőle.