Orbán Viktor: A határon túli magyarság alsó és középső rétegeit kell erősíteni

Orbán Viktor szerint a határon túli magyarság törzsét, az asszimilációnak jobban kitett alsó és középső rétegeit kell a magyar nemzetpolitikájának erősítenie. A miniszterelnökkel készült interjút a Krónika erdélyi magyar napilap közölte csütörtökön – írja az MTI.

Az interjúban Orbán Viktor kifejtette, hogy a nemzetpolitikában „középre és lefelé” kell célozni, tapasztalta szerint a magasan képzett értelmiségi rétegek megtalálják a maguk útját magyarként a Kárpát-medencében. Az alsóbb és középszintű csoportokat ugyanakkor olyan nemzetpolitikával kell segíti, amely szerint magyarnak lenni felemelő érzés, sőt kifizetődő is. „A következő évek egyik nagy eredménye lesz, hogy a magyarok azt fogják tapasztalni: szélesebb fejlődési, foglalkoztatási, jövedelmi, iskoláztatási lehetőségekkel rendelkeznek, mint korábban” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az egész Kárpát-medencei magyar közösség nagy korszak kapujában áll. „Most már nem jogfosztás elleni védekezés, hanem jogerősítés lesz, nem szegénység, hanem nyugodt, kiszámítható ütemű és érzékelhető gyarapodás” – fogalmazott. Az erdélyi magyar autonómiatörekvésekről szólva kijelentette: a magyaroknak sem módjuk, sem lehetőségük nincs arra, hogy föladják ezt a célt. Hozzátette, érdemes erről tisztázó vitákat folytatni, mert Szerbiában például kiderült: attól, hogy a magyarok példaértékű autonómiában részesültek, Szerbia nem gyengébb lett, hanem erősebb.

Ukrajnának pedig a miniszterelnök szerint el kell döntenie, hogy akar-e európai ország lenni. „Ha igen, akkor meg kell érteniük, hogy a kisebbségek által megszerzett jogokból visszavenni nem lehet” – jelentette ki. Megjegyezte: Magyarország kiállt Ukrajna területi épsége mellett, és a leghangosabb képviselője volt annak, hogy az ország közelebb kerüljön az EU-hoz, állampolgárai kapják meg a vízummentességet. Cserébe azt kérte, hogy ne tűzzék napirendre a kisebbség- és magyarellenes javaslatokat. „Elhittük nekik, hogy ez nem fog megtörténni, mégis, ahogy sikerült elérnünk az ukránoknak adandó kereskedelmi kedvezményeket és vízummentességet, már másnap el is fogadtak egy ilyen törvényt” – mondta Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrán parlament asztalán van két másik, hasonló szellemű törvénytervezet is.

A miniszterelnök arra biztatta a külhoni magyarokat, hogy éljenek a szavazás jogával a jövő tavaszi magyarországi parlamenti választáson. „A mostani regisztráció nem más, mint beiratkozás egy, a mainál szebb, közös magyar jövőbe” – fogalmazta meg Orbán Viktor a Krónika napilapban és a lapcsaládjához tartozó székelyföldi helyi lapokban csütörtökön közölt interjúban.