Rajongóival jött lemondani Gömörbe a cigányevő Kotleba

Vastapsot kapott a szlovák megyei választáson önmagát és pártját helyi szinten megsemmisítő Marián Kotleba: a leginkább cigányellességéről ismert botránypolitikust Rimaszombatba is elkísérte hűséges bőrfejű, fekete bomberdzsekis támogatói köre. A valamikori Gömör vármegye központjában, a városi hivatalnak használt régi megyeházán negyvenkilenc megyei képviselőt iktattak be hivatalába hétfőn, de

Kotleba gondoskodott róla, hogy meglegyen az erős vezető anyag a szlovák híradókban.

A november 4-i választás legtöbbet tárgyalt témája volt, hogy meg lehet-e buktatni Kotlebát, és megtörni pártja, a Mi Szlovákiánk Néppárt (L'SNS) erejét. A választók alaposan megadták a választ, és 48,5 százalékkal egy élelmiszeripari nagyvállalkozónak, Ján Lunternek szavaztak bizalmat, Kotleba 23,2 százalékot kapott. Bukása annál is látványosabb, hogy négy éve még 55,5 százalékkal fölényesen győzedelmeskedett a szélsőjobbos botrányhős, mára huszonháromezer választó kopott el mögüle Beszterce megyében.

Az ünnepi megyegyűlés persze nem múlt el kisebb erődemonstráció, lökdösődés nélkül, két megtermett ember nem engedett be egy operatőrt a díszterembe, még az új megyevezető, Lunter kérésére sem. A fekete legények csak Kotleba utasítására hagyták dolgozni a médiamunkást, miközben a rendőrök tétlenül nézték az egész jelenetet.

Erődemonstráció, lökdösődés Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A helyszínválasztás nem lehetett meglepő, mert a helyi polgármester igen jó kapcsolatot ápol Kotlebával, és állítólag a besztercei megyeháza diszterme nem is akkora, mint a rimaszombati. Egyszóval Kotleba nagyon nagy kilépőt szeretett volna rendezni, és talán azt is el akarta ezzel takarni, hogy pártjából magán kívül senkit nem sikerült a megyébe juttatnia. Tudni kell, a szlovákiai megyei törvényhozás összehasonlíthatatlanul több ügyben dönt, mint a magyar megyei közgyűlések. Hozzájuk tartoznak olyan ügyek, mint múzeum- és iskolaigazgatók, könyvtárak, kultúrházak vezetésének kinevezése, útkarbantartás, autóbusz-közlekedés megszervezése, és persze uniós alapok felett is diszponálnak.

Kotleba ciklusa nem volt mentes a botrányokról, elég csak azt említeni, hogy egy feketén foglalkoztatott megyei alkalmazott miatt a szlovák kormány öt évre elzárta a megyét az uniós pályázati lehetőségektől. Közel fél órás, táblázatokkal, kimutatásokkal alátámasztott előadásában Kotleba ehhez képest ilyeneket sorolt fel:

78 kilométerrel több utat (299 km) újítottak fel, mint az előző megyevezetés alatt

65 millió négyzetméternyi útpadkán nyírtak füvet, 13 millióval többet, mint az előző megyevezetés alatt

1748 kilométer árkot tisztítottak meg, 85 kilométerrel töbet, mint az előző vezetés alatt

az útfelújítást is olcsóra hozta ki, (76 ezer euró/km), míg a pozsonyi kerületben ugyanez 487 ezer euró kilométerenként

nem csinált adósságot, de kiterjesztette az autóbusz-közlekedést

többször is visszatért arra, hogy mindezt erős médiaellenszélben sikerült elérnie.

Az ülésteremben szétszórtan helyet foglaló borotvált fejű kemény mag részéről zúgott is a taps a számok elhangzása után. Sajnos azonban nem lehetett megtudni, milyen statisztikai forrásból dolgozott Kotleba, mert a kérdést több, a Magyar Nemzet által megszólaltatott képviselő is másként látta, nem is beszélve az utca emberéről. Felmerül, hogy akkor miért szűnt meg létezni megyei szinten a Mi Szlovákiánk Néppárt? Erre a hidas és az MKP-s képviselők adták meg a választ.

Kotleba szavazói lázadók, rendszerellenesek – mondta Cziprusz Zoltán MKP-s képviselő, aki szerint bukása részben abban rejlik, hogy Kotleba a cigánykérdés megoldásának ígéretével politizál, csak a helyzet az, hogy ezen nem megyei, hanem országos szinten lehetne javítani. A helyzet nem változott, a szavazók büntettek. Egy másik MKP-s politikustól azt kérdeztük, mennyi igaz Kotleba előadásából. Auxt Ferenc egy churchill-i idézettel válaszolt, miszerint csak abban a statisztikában higgy, amit saját magad hamisítasz. Kotlebától inkább arról hallottam volna szívesen, hány eurót nem tudott a megye megszerezni a foglalkoztatási botrány miatt, és hány öregotthont lehetett volna felújítani.

Cziprusz Zoltán MKP-s képviselő Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Agócs Attilától, Fülek polgármesterétől azt tudtuk meg, az embereket kevésbé Kotleba szövege érdekli, hanem saját megélhetésük. Sokan annyira el vannak adósodva, hogy nem éri meg dolgozni kezdeni, mert jön a végrehajtó.