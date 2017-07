Semjén szerint korrekt volt Iohannis székelyföldi látogatása

Korrektnek és pozitívnak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Klaus Iohannis román államfő keddi székelyföldi látogatását – erről a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szerdai megnyitóján beszélt. Semjén az MTI tudósítása szerint úgy vélekedett, hogy elindult egyfajta párbeszéd az autonómia elfogadtatása tekintetében.

A román elnök ugyanis csak az etnikai autonómiát nyilvánította nemkívánatosnak, amelyet szerinte a magyarság nem is követelt. A Iohannis által is támogathatónak nevezett regionális autonómia viszont nagyon közel áll ahhoz a területi autonómiához, amelyet Székelyföld számára kérnek a székelyek – mondta Semjén.

A kormányfőhelyettes arról is beszélt, hogy a napokban adták be az egymilliomodik kedvezményes honosítási kérelmet, ezzel pedig „sarokkövéhez érkezett” a magyar nemzet 2010-ben elkezdődött közjogi egyesítése. A Kárpát-medencében nyolcszáznegyvenötezer magyar kapott kedvezményes honosítással állampolgárságot, és további százhúszezer, a világ különböző országaiban, diaszpórában élő ember magyar állampolgárságát ismerte el Magyarország. Semjén szerint a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) novemberi üléséig az egymilliomodik visszahonosított magyar állampolgár is leteszi az állampolgársági esküt.