Tombol körülöttünk a kanyarójárvány

Magyarország egyelőre, úgy tűnik, nem érintett, de a szomszédos Ukrajnában és Szerbiában, valamint legalább egy tucat uniós országban jelenleg is kanyarójárvány van. Egyes helyekre hazánk küld oltóanyagot a betegség ellen.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb jelentésében az áll, hogy jelenleg

Görögországban és Romániában is tombol a kanyaró, Franciaországban pedig kötelezővé tették a betegség elleni védőoltást.

2016-ból és 2017-ből összesen 49 haláleset köthető ehhez a fertőző betegséghez, közülük 38-an Romániában hunytak el – közölte a Weborvos.hu. Romániában 297-en kapták el a kanyarót tavaly december 8-a óta, egy ember vesztette életét. Az országban az utóbbi két évben összesen 10 307-en fertőződtek meg.

Mindez azért lényeges Magyarország szempontjából, mert tavaly egy romániai beteg hozta át a fertőzést a makói kórházba. Márciusban több egészségügyi dolgozó megbetegedett, és zárlatot is el kellett rendelni az intézményben. Abban a hónapban 11 megyéből több mint 30 kanyarógyanús esetet jelentettek. A fertőzés azért is terjedhetett el, mert Magyarországon 1969 és 1989 között csak egy oltást adtak a gyerekeknek, mert úgy gondolták, az is elég.

Később kiderült, szinte minden ilyen esetben szükség van második injekcióra is ahhoz, hogy kialakuljon az életre szóló védettség. Tavaly decemberben egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériumától megtudtuk: az egészségügyi dolgozók számára kötelező lesz a kanyaró elleni immunstátus felmérése. Vagyis megnézik, hogy immunis-e az érintett a betegségre, majd a szűrővizsgálat eredményétől függően a fogékony munkavállalók oltást kapnak.

Mindenki másnak azonban, aki csak egy oltást kapott, és ezért védtelen lehet, meg kell vásárolnia a vakcinát, amely csak vényre kapható, ára tízezer forint körül mozog.

A kiütéssel és magas lázzal járó kanyaró cseppfertőzéssel, vagyis légi úton is terjed, a levegőben akár két órán át is életképes a kórokozó. Négy nappal a betegség tüneteinek megjelenése előtt és négy nappal utána is fertőző marad az, aki elkapta a vírust.

A kanyaróhelyzet Románia mellett Ukrajnában is kritikus, helyi hírforrások azt írják, tíz nap alatt mintegy 200-an betegedtek meg. Múlt héten közölték azt is, hogy egy ötéves gyermek belehalt a fertőzésbe az ország déli részén lévő Odessza megyében. Kijevben az év eleje óta 54 olyan gyermek betegedett meg, aki nem kapta meg korábban a védőoltást. Jeleztek megbetegedéseket Kárpátaljáról is.

Járványügyi szempontból tehát a magyarországinál sokkal rosszabb helyzetben van a kárpátaljai magyarság, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma arról tájékoztatta lapunkat tavaly év végén, hogy ingyenes védőoltásokat biztosítanak a régióban. A lépés nemcsak a magyarságot érinti, hanem Kárpátalja teljes lakosságát.

A kormány négyféle kombinált oltásra írt ki közbeszerzést novemberben, ezekből összesen 68 ezer adagot kívánnak beszerezni.

A vakcinák közül három a diftéria, a tetanusz, illetve a szamárköhögés megelőzésére szolgál, egy a kanyaró, a rubeola és a mumpsz (mmr) ellen nyújt védettséget.

Az ECDC adataiból kiderült az is, hogy a szomszédos Ausztriában 2 új esetet regisztráltak december óta, 2017-ben pedig összesen 95 esetet jelentettek. Egy évvel korábban ez a szám csupán 27 volt. Tavaly Németországban is nagyon sok, összesen 919 megbetegedést jelentettek, 2016-ban csak 319-et. Olaszországban ennél is rosszabb a helyzet, ott ugyanis a 2016-os 862 esettel szemben az elmúlt évben összesen 4885-an fertőződtek meg, közülük 315-en egészségügyi dolgozók.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.16.