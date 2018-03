„Trianonra az autonómia lenne az igazi válasz”

Németh Zsolt a székely szabadság napja alkalmából a budapesti Hősök terén tartott rendezvényen kijelentette, elfogadhatatlannak tartják és tiltakoznak Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottjának a kitiltása miatt – adta hírül az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Németh emellett örvendetesnek nevezte a magyar–román kapcsolatok enyhülését, ugyanakkor hangsúlyozta, a székely zászlók szabad használatának lehetőségét továbbra is kiemelten kezelik a kétoldalú tárgyalásokon, hasonlóan ahhoz az autonómiatörekvéshez, amelyet a magyarság és a székelység megmaradása zálogának tartanak, és amely összhangban áll minden nemzetközi normával és az európai gyakorlattal is. „Autonómiát Székelyföldnek, autonómiát az erdélyi magyarságnak!” – hirdette.

A Fidesz politikusa emellett emlékeztetett az európai kisebbségvédelmi rendszer létrehozásáról szóló kezdeményezésre, amelyhez egymillió aláírásra van szükség április 3-ig a külhoni magyarok érdekében. „Közel állunk az álomhatárhoz, most a végén nem kellene hogy elszalasszuk a lehetőséget!” – vélte.

Németh szólt a hazai parlamenti választásról is, amely szerinte a demokrácia ünnepe és a nemzeti összetartozás napja is lesz, mivel immár a világ más pontjain élő egymillió magyar is részt vehet a voksoláson.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának fideszes elnöke a rendezvényen arról beszélt, céljuk, hogy kiálljanak a mellett a 40 ezer székely mellett, aki velük egy időben Marosvásárhelyen tüntet az önrendelkezésükért és az autonómiájukért.

Hangsúlyozta, miközben a székelyek és néhány nap múlva a magyarok is a szabadságvágyukból fakadó korábbi törekvéseikre emlékeznek, addig Romániában azt készülnek zajosan ünnepelni, hogy „halálra ítéltek, szétmarcangoltak egy nemzetet”. „Mutasd meg az ünneped, és megmondom, ki vagy” – fogalmazott, majd arra kérte Romániát, hogy tartsák be, amit a száz évvel korábbi gyulafehérvári nyilatkozatban vállaltak, vagyis adják meg a nemzeti kisebbségek teljes szabadságát.

Szerinte a magyar kormány, amit lehetett, megtett a nemzetpolitika területén, az új alaptörvényben kimondta az anyaország felelősségvállalását, a külhoni magyaroknak megadta a kettős állampolgárságot és a választójogot, a Kárpát-medence pedig egy kulturális, történelmi, oktatási és gazdasági térré változott. Ám leszögezte azt is, hogy Trianonra az autonómia lenne az igazi válasz, ami nem ajándék, hanem joga az őshonos kisebbségeknek.

A kormánypárti politikus szégyenletesnek nevezte továbbá, hogy az ellenzéki oldalon „ismét előhúzták a magyar kártyát”, és újból felmerült a határon túli magyarok szavazati jogának elvétele.

Schiffer András ügyvéd, az LMP korábbi társelnöke beszédében Dabis Attila kitiltásával összefüggésben azt mondta, kíváncsi, az Európai Parlament mikor indítja meg a 7-es cikkely szerinti eljárását Romániával szemben a személyek szabad áramlásának akadályozása miatt.

Az ellenzéki politikus szerint a világ jelenlegi legfontosabb konfliktusa a globális tőke és a természetes közösségek között zajlik. „Ma a globális nagyvállalatok által foglyul ejtett hatalmi gépezetek szerte a világon rohamot intéznek a természeti és a kulturális sokféleség ellen” – fogalmazott, hozzátéve, az olyan politika, amely nem ismeri el a nemzeti önazonosság jogát, „nem egyéb, mint az új gyarmatosítás eszköze”.

Schiffer András szerint emellett „nem vezet jóra, ha Európa egyik felében a bevándorlók identitásválasztási szabadságához hozzáértik a párhuzamos jogrendszerhez való jogot, miközben Európa másik felében az őshonos lakosság szimbólumhasználatának jogát is elvitatják”.

Az LMP korábbi vezetője bírálta a kormányt is, amiért külpolitikájában olyan országok felé közeledik, mint például Törökország és Kína, ahol nem tartják tiszteletben a kisebbségek jogait.

A rendezvényen felszólalt Dabis Attila is, aki kitiltásáról azt mondta, Románia a székelyekért végzett jogvédő munkája miatt, politikai döntéssel tiltotta ki az országból. Kiemelte, törvénytisztelő állampolgárként soha nem szegte meg a román törvényeket, a román hatóságok pedig többszöri kérdésére sem közölték a kitiltás okát.

A Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja szerint kitiltási ügye is azt mutatja, hogy Románia hiteltelen partner a nemzetközi közösségben.

Az utolsóként felszólaló György-Mózes Árpád, a Székelyföldért Társaság elnöke szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia nem tartja be korábbi, a nemzeti kisebbségek segítésére vonatkozó ígéreteit.