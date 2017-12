Ukrán oktatási törvény: a magyar külügy szerint nő a nyomás Kijeven

Egyértelműen nő a nyomás Ukrajnán azt követően, hogy pénteken két fontos nemzetközi szervezet is megerősítette az oktatási törvénnyel szemben megfogalmazott magyar kritikákat – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkára szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az MTI jelentése szerint Menczer Tamás úgy fogalmazott, az Európai Unió külügyi főképviselőjének állásfoglalását, valamint a Velencei Bizottság előzetes jelentését követően végérvényesen kiderült, hogy ebben a kérdésben nemcsak magyar, hanem európai ügyről van szó.

Emlékeztetett, a magyar álláspont három legfontosabb pontjáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbb pénteken Brüsszelben tájékoztatta az Európai Unió – Ukrajna Társulási Tanácsot. A tárcavezető itt ismét kiemelte, hogy szerzett kisebbségi jogokat nem lehet elvenni, emellett Kijevnek érdemi tárgyalásokat kellene kezdeni a magyar kisebbséggel, továbbá maradéktalanul végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait, állásfoglalását – fejtette ki a helyettes államtitkár.

Menczer Tamás szólt arról is, hogy a Velencei Bizottság hétfőn adja ki teljes állásfoglalását a kérdésben, de már pénteken megerősítette, hogy jogosak a Kijevvel szemben megfogalmazott kritikák, továbbá kimondta, hogy Ukrajna saját alkotmányával és nemzetközi kötelezettségvállalásaival is szembemegy. Sőt, a bizottság azt is kimondta, hogy az ukrán nyelvtörvény kifogásolt részét, a hetedik cikkelyt módosítani kell – tette hozzá.

A helyettes államtitkár közölte, Ukrajnának természetesen joga van – a kisebbségek anyanyelvi oktatását nem csonkítva – átszervezni, megreformálni az ukrán nyelvoktatást, a kárpátaljai magyar pedagógusok az elmúlt években sokszor tettek is le megoldási javaslatokat erre, amiket azonban mindig lesöpörtek.

Menczer Tamás hangsúlyozta, Kijev pénteken „sajátosan értelmezte” a Velencei Bizottság előzetes jelentését, Magyarország ugyanakkor nem kíván belemenni ebbe az „értelmezési versenybe” és azt szeretné, ha Ukrajna eleget tenne a jogos elvárásoknak.

„Egyértelműen Ukrajna van döntési helyzetben, nem Magyarország” – folytatta Menczer Tamás, hozzátéve, a helyzetet Kijev idézte elő, és ő is tudja megoldani.

Kiemelte, a magyar kormány mindaddig harcol a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatásáért, amíg ők azt nem mondják, hogy a helyzet számukra megnyugtatóan rendeződött.