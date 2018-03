A srebrenicai mészáros, Ratko Mladic fia lehet Bosznia következő elnöke

Nem Mladic tábornok tervelte ki, és nem is ő adott parancsot arra, ami Srebrenicában történt. Ő szimbólum, akit meg kellett vádolni, így az ügyészre és másokra bízták ezt a feladatot, s ezzel ők tisztában is vannak, pedig nincs semmiféle bizonyítékuk ellene. Ezt mondta nekem apám is – így nyilatkozott Darko Mladic, mielőtt a hágai Nemzetközi Törvényszék tavaly életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte édesapját, Ratko Mladicot. A II. világháború óta elkövetett legnagyobb európai tömeggyilkosság felelősét akkor tizenegyből tíz vádpontban találták bűnösnek, többek között népirtásban, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekményekben. Ám a boszniai szerb entitásban mintha ez nem is számítana bűnnek.

Egyik belgrádi lap megtudta, hogy a legnagyobb szerb párt, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) Darko Mladicot indíthatja jelöltként a közelgő elnökválasztáson a boszniai Szerb Köztársaságban. Aki ismeri a helyi viszonyokat, jól tudja, hogy a Balkánnak ezen a részén egyáltalán nem tekintenek háborús bűnösként az idősebbik Mladicra. Milorad Dodik, a szerb entitás elnöke például múlt év novemberben „szégyenteljes arculcsapásnak” nevezte a Nemzetközi Törvényszék ítéletét, és kijelentette: a szerb áldozatokat kétszer gyilkolták meg, egyszer, amikor a horvátok vagy a bosnyákok megölték őket, és most is, amikor a bíróság nem akart nekik igazságot szolgáltatni. Szerinte az ítélet csak megerősíti azt a szerb vélekedést, hogy a tábornok igenis hős hazafi. És hogy nem csak politikai lózungokról van szó, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Dodik jó ideje előszeretettel mutatkozik az ifjabb Mladic társaságában; ilyenkor széles mosollyal ráznak kezet, majd hosszasan ölelgetik egymást a kamerák előtt.

Járókelők egy, Ratko Mladic tábornokot, a boszniai szerb hadsereg háborús bűnökkel vádolt egykori főparancsnokát ábrázoló falfestmény előtt Belgrádban, 2016. december 9-én Fotó: Koca Sulejmanovic / MTI/EPA

Persze a tábornok fia aligha köszönheti népszerűségét politikai teljesítményének, olyat ugyanis nem nagyon tud fölmutatni. Még a nacionalista pártokhoz sem csatlakozott, inkább a sajtónak tolmácsolta éveken át apja szavait, akit még 2011-ben fogtak el a szerb hatóságok a vajdasági Lázárföldön, mielőtt kiadták volna Hágának. Az ifjabb Mladic így ugyancsak szimbólummá vált, méghozzá saját apja szimbólumává.

Tudják ezt a legnagyobb boszniai szerb pártban is, ahol most úgy okoskodnak, hogy Darko Mladic jelölése egyfajta csodafegyver volna a közelgő választásokon, és ezzel semmi esélye nem maradna Vukota Govedaricának, a Szövetség a Változásokért jelöltjének. A hírt megszellőztető belgrádi lap forrása egyenesen így fogalmazott: egyetlen más jelölt sem garantálja a győzelmet a választásokon, csakis Mladic fia. Az SNSD vezetésében arra számítanak, hogy vele meg tudnák szerezni a veterán lakosság nagy részének szavazatát is. Ám nem csak az ő jóvoltukból lenne Darko Mladic az abszolút favorit: a boszniai szerb átlagemberek ma is úgy látják, hogy elsősorban a tábornoknak volt köszönhető a Szerb Köztársaság megalakítása és védelme. És ha mindez nem lenne elég, még az is az ifjabb Mladic mellett szól, hogy egyetlen pártnak sem tagja, illetve több idegen nyelvet is beszél.

Aki azt hitte, hogy holmi kacsáról van szó, hamarosan csalódnia kellett. Amikor megkérdezték Dodikot, igaz-e, amit Darko Mladic indításáról írtak, csak annyit mondott, hogy a jelölésről a párt szervei döntenek, és ezután tájékoztatják a nyilvánosságot. Még talányosabb volt az érintett reakciója, aki szemmel láthatóan egyre jobban beletanul a politika mesterségébe: úgymond sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a hírt. És aki még ezek után is kételkedne benne, hogy az ifjabbik Mladicnak igenis van esélye, nem árt, ha figyelembe veszi, hogy az SNSD több mint egy évtizede zsinórban nyeri a választásokat. A politikai elemzők – Caligula nyomán – úgy tartják, itt még egy lovat is megválasztanának elnöknek, ha az SNSD indítaná.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.