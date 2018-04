A szikvíz örök, és fröccsön túl is van létjogosultsága

Jó pár éve reneszánszát éli Magyarországon a szódavízfogyasztás. Ennek nemcsak az az oka, hogy a mai fiataloknak is jólesik a szórakozóhelyeken régi stílusú, gravírozott üvegszifonból kispriccelni a borhoz valót, de az is, hogy maga a fröccskultúra is magasan felívelt az utóbbi időben. Mindennek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy bár a szóda egész évben ugyanolyan finom, fogyasztása mégis hihetetlen mértékben eltér az év különböző szakaiban. A szezon többnyire májustól augusztus 20-ig tart, így télen tartalék üzemmódra kapcsolnak a szikvízkészítő üzemek, amelyekből jó néhány van az országban. A téli forgalomnak nyaranta egyes üzemek a háromszorosát is produkálják, ami azonban – figyelembe véve, mennyi ásványvíz fogy a hűvösebb hónapokban is – mégis érthetetlen. Vagyis nagyon is érthető. Az emberek többsége ugyanis elszokott a csereüveg rendszerétől, ráadásul lusta ide-oda cipelni az üres, pláne a teli butellákat. Pedig nem kell hozzá matematikusnak lenni, hogy kiszámoljuk, mennyivel jobban megéri szikvizet vásárolni az eldobható ásványvizes palackok helyett, amelyekhez nemigen jutunk már hozzá 100 forint alatt. Egy másfél literes, eldobható PET-palackban árult Szentkirályi általában 129 forintba kerül, a Vis Vitalis néven futó termékből pedig 0,4 literért majdnem kétszáz forintot is elkérnek, ugyanakkor másfél liter Rajos szikvizet 85 forintért, két litert 90 forintért ihatunk meg.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

– Aki nem szívesen ad ki 350 forintot az újratölthető szifonért, az bérelhet is – ezt már az 1997-ben alapított Rajos szikvízkészítő józsefvárosi üzemében magyarázza nekünk Hack Viktor szikvíztöltő, aki végigmutogatja a készletet. A kis, félliteres szifonoktól a másfél, kétliteres homokfújt, gravírozott, régi típusúakon át a műanyag retróig rengetegféle palack közül választhat a vásárló. A legdrágább ezek közül az a rozsdamentes fejjel ellátott üvegszifon, amely 10 ezer forintért lehet a miénk. Ám akármelyiket is választjuk, két liter szikvíz akkor sem fog többe kerülni nekünk 90 forintnál. Ráadásul 4-5 rekesz vásárlása felett (kb. 32 liter) házhoz is szállítják a rendelést.

Miután Hack Viktor bemutatja a szódatöltő gépezet működését, hátravezet, hogy megmutassa, mi csapódik le a csapvizet tisztító ötszörös szűrőkön. A koromfekete papírszűrőket látva, amelyek egy hét alatt váltak ilyenné, megnyugtató érzés arra gondolni, hogy a körülöttünk sorakozó, bepalackozott szódavizek mentesek mindattól a szennyeződéstől, amelyet a csapvízzel a lakosság simán legurít nap mint nap.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az esztergomi központú, családi vállalkozásként indult Rajos Szikvíz a Balaton kivételével már az ország minden szegletébe szállít. Nyáron kora reggeltől estig nincs megállás, folyamatosan jönnek a szállítók. Hogy a fuvarosok terheit enyhítsék, a műhelyben veszteglő kétpedálos járgányt is munkába állítják ilyenkor, azokon viszik el a környékbeli vendéglátóhelyekre, éttermekbe, kocsmákba a szikvizet.

– Ha ezekkel kellene dolgoznom, régen fölvágtam volna az ereimet – mutat derűsen az ablak előtt sorakozó antik szikvíztöltő gépezetekre Hack Viktor, miközben a terem közepén álló, XXI. századi géppel bámulatos gyorsasággal tölti fel a gázt és a tisztított vizet vegyítő ballonból az üres palackokat.

Kell is töltögetni, mert, mint mondja, holnaptól néhány napra beindul a nagyüzem: ilyenkor sorra jönnek a fiatalok, hogy feltöltsék készleteiket a közelgő húsvéti locsolkodásra.

