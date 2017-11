Caporettói áttörés: a végső vereség árnyékában megbúvó fényes győzelem

„Rochlitzer őrnagy sorra járta az erdő különböző pontjain elhelyezett tüzérségi megfigyelőket, és érdeklődött az eddigi eredmények iránt. Megtudta, hogy német és osztrák–magyar csapatok október 24-én az Isonzó folyó felső folyásánál, Flits és Karfreit községeknél áttörték az olasz állásokat, elfoglalták azt a két magaslatot, amely állásaink felett uralkodott, mintegy 15 000 foglyot ejtettek, és – nyomulnak előre! Ezekből a hírekből arra következtettünk, hogy mi sem maradunk tétlenek, mi sem maradunk állva, hanem támadunk, és kiverjük a digót állásaiból!”

Csabai István reáliskolai tanár, a császári és királyi 39. gyalogezred tartalékos századosa így írt 1935-ben megjelent, Fakeresztek mentén – Népek országútján című, I. világháborús élménybeszámolójában arról, hogyan értesült róla és miként lelkesítette fel a később caporettói áttörésként ismertté vált hadművelet megindulása 1917. október 24-én.

A napokban éppen centenáriumához érkező csatát a nagyszerű magyar győzelmek közé szokás sorolni, bár ennek fényét több tényező is tompítja, elég csak az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződésre gondolni. A híres ütközet renoméján próbált most kicsit javítani a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) történettudományi intézete, valamint az Eötvös Collegium Baráti Köre azzal, hogy a százéves évforduló kapcsán megemlékezést szerveztek Budapesten, az egyetem Dózsa György úti campusán. (Érdekes módon a Honvédelmi Minisztérium a fővédnökség elvállalásán túl nem tartotta igazán fontosnak a rendezvényt, hiszen a tárca egyetlen prominens képviselője sem jelent meg.)

Az esemény megnyitóján elhangzott, a caporettói áttörés gyakorlatilag az utolsó jelentősebb magyar háborús siker volt, ennek ellenére mi magunk is keveset tudunk vagy beszélünk róla. Ahogyan Hermann Tamás, a KRE oktatója fogalmazott, ez volt az a csata, amelyben bár győztünk, mégis kikaptunk – arra utalva, hogy az olasz vereség után az Egyesült Államok úgy határozott, belép a háborúba, amivel gyakorlatilag eldöntötte a harcok további kimenetelét.

Négyesi Lajos alezredes, egyetemi docens előadásában ugyanakkor rávilágított, a magyar győzelem valójában nagyrészt a németeknek volt köszönhető. A caporettói áttörés 12. isonzói csataként is ismert: az Isonzó folyó mentén 1915 óta folyt az állóháború az olaszok és az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai között, miután előbbi fél titkos londoni egyezményben megállapodott a britekkel területi igényeiről, s hadat üzent szomszédjának. 1917 nyarára a Monarchia tartalékai és ereje fogyóban volt, s a németektől kértek segítséget. Négyesi kiemelte, a németek részben kényszerűségből nyújtottak támogatást, mivel rájöttek: ha az Isonzó mentén szemben álló felek különbékét kötnek, azzal a Monarchia gyakorlatilag kilép a háborúból.

A német precizitás végül nagyon is jól jött az osztrák–magyar haderőnek, hiszen új taktikával, rohamcsapatokkal szivárogtak be az ellenséges állások közé, annyira meglepve vele az olaszokat, hogy fejvesztve menekültek. A hadművelet során hősiességével kitűnt Erwin Rommel, aki aztán a II. világháborúban sikerrel vezette a német csapatokat Afrikában. Bertalan Árpád, a 7. hegyi dandár tizenkilenc éves hadnagya is értékes hadi cselekményt hajtott végre, amikor október 24-én egy tizenöt fős bosnyák rohamcsapat élén három olasz állást foglalt el és több száz foglyot ejtett.

A caporettói áttörés végül november 19-én zárult. Olaszország emberáldozatban és hadianyag tekintetében is hatalmas veszteségeket könyvelhetett el. A központi hatalmak azonban nem tudták ezt előnyükre váltani, mivel a brit és francia segítség végül megállította a németek nélkül már ismét szervezetlenebb osztrák–magyar hadakat.

Ahogyan Négyesi Lajos előadásában fogalmazott, a háború mindig is az emberiség csődje. Ennek ellenére a múlt bizonyos szeleteire akkor is érdemes emlékezni, ha azok egy szörnyű kor közepette zajlottak. A caporettói áttörés pedig valóban a magyar hadtörténet egyik fontos és emlékezetes pillanata.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.28.