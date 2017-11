„Húzzuk össze magunkat mi, magyarok” – Kik lakják a jövőben az országot?

A statisztikai adatok biztatók. A következő szűk hét évtizedben, vagyis nagyjából 1980-ig „a magyarság – különösen a régi erdélyi részekben – feltétlenül számbeli többségbe fog jutni, szemben a románsággal”. Erre a következtetésre jutott 1917. tavaszi előadás-sorozatában a megelőző hetven esztendő felméréseit vizsgálva a kor jeles (mai szóval élve) kisebbségkutatója, Jancsó Benedek. Bizakodásának oka, hogy 1840 és 1910 között „a magyarság több mint száz százalékkal szaporodott, míg a románság csak harmincegy százalékkal”.

„Odalett” Esztergom, Fehérvár

Tény, hogy amikor ezek a szavak elhangzottak – 1918-ban nyomtatásban is megjelent az előadás –, még nem bomlott föl a történelmi Magyarország, sőt tizenhétben a Monarchia, ha nehezen is, kisebb-nagyobb áldozatok árán egy különbékével akár megmenthetőnek tűnt. A folytatás közismert, a felmérésekből a Jancsó által logikusan levont következtetéseknek éppen az ellenkezőjük következett be. A határon túliak száma drámai módon apad, közel négy évtizede (1981 óta) ráadásul töretlen a magyarországi népességfogyás is. Csak 2011 és 2016 között – mint ezt a tavalyi mikrocenzus megállapította – 134 ezerrel csökkent Magyarország lélekszáma. Vagyis mintha öt év alatt egyszerre tűnt volna el hazánk területéről Székesfehérvár és Esztergom városa lakosaival együtt.

Joggal merül fel a kérdés: hol hibáztunk? Miért maradt hatástalan az a jó néhány, a rendszerváltozás óta tett kormányzati próbálkozás, amely érdemben kívánt tenni a tendencia megváltoztatásáért? Valószínűleg nem a gyermekvállalást ösztönző intézkedéseket kárhoztathatjuk. Az országot radikálisan átformáló társadalmi-gazdasági folyamatok, a többször is összeomlással fenyegető gazdasági helyzet, a létbizonytalanság, az elszegényedés, a változások nyomán kialakuló új életforma eleve nem kedvezett a vágyott baby boomnak. (Nem törvényszerű a kudarc: Franciaországban, persze sokkal jobb helyzetben, éppen az állami kedvezmények hozták meg a gyermekvállalási kedvet.)

Gyorsan elillant az a bizakodás is, amely utolsó reménységként az úgynevezett Ratkó-unokák leszármazottjai felé irányult. Ők ugyanis 2015-re túlnyomórészt kiléptek a gyermekvállalás időszakából anélkül, hogy érdemben lendítettek volna a rossz mutatókon. Ennek fényében meglepő az a vak bizakodás, amely a miniszterelnöknek a diaszpóratanács ülésén tartott beszédéből kicsengett: „Azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra saját erőből a termékenységi ráta a népességfenntartáshoz szükséges 2,1-re növekedjen.” A kétségtelenül szép elképzelés a jelenlegi körülmények között azonban sajnos megvalósíthatatlan, éppen a Ratkó-unokák „visszafogottsága” miatt. Mint azt a Jakab András és Urbán László szerkesztette, Hegymenet című tanulmánykötet megállapítja, „olyan alacsonnyá vált a gyermekvállalási korban lévők aránya az ország teljes népességéhez viszonyítva, hogy ez több évtizedre megszüntette annak az esélyét, hogy kizárólag a gyermekvállalási hajlandóság növelését célzó szakpolitikákkal stabilizálni lehessen az ország népességszámát”. (Következményeként 2020-ra 9,5, 2030-ra 9, 2050-re pedig 8,2 millióan leszünk, persze akkor, ha a helyzet nem lesz sem jobb, sem rosszabb.)

A szerzők szerint ha változtatni akarunk, négy területen szükséges feltétlenül beavatkozni. A születésszámon túl növelni kell az átlagéletkort; ha sikerül, 2030-ra jó eséllyel utolérhetjük a csehek jelenlegi szintjét, és a maihoz képest még három évet elkönyvelhetünk magunknak. Csökkenteni kell az elvándorlás mértékét, és – tetszik, nem tetszik – lehetővé kell tenni a bevándorlást. A kutatók úgy vélik, ebben az esetben a fogyás megállítása után „2040-ig tartós, de alacsony értékű növekedéssel járó szakasz következne, amelyet követően 9,7 millió körüli népességszámmal stabilizálódna Magyarország lakosságszáma”.

A megsemmisülés rémképe

A fenti feltételek közül a legkényesebb kétségkívül a bevándorlás ügye. A folyamat egyik legfontosabb és természetesen abszolút érthető lelki gátja a máig erősen élő trianoni trauma, az abból fakadó további területvesztés, a nemzeti megsemmisülés rémképe. Erre pedig a kérdés kezelésénél tekintettel kell lenni. Azért is, mert úgy tűnik, a bevándorlás előbb-utóbb valóban elkerülhetetlenné válik. A kérdés már a jelenlegi hatalmas migrációs hullám előtt is akut problémaként rendre felmerült a különböző színezetű kormányzatok megoldandó stratégiai feladatai között. A Fidesz első regnálása idején nem is csináltak különösebben titkot mindebből. A „kik jöjjenek” felvetésére evidenciaként adódott a válasz, hogy a határon túli magyarok egyébként is jellemző bevándorlását kellene jelentősen felgyorsítani, lehetőleg a diaszpórát „hazahozva”. A kilencvenes évek második felében magam is hallhattam egy ismert és befolyásos jobboldali politológustól (kijelentését ma már nyilván nem vállalná), hogy a szórványban élőket a végleges beolvadás előtt át kell telepíteni az anyaországba. A kivitelezés mikéntjére ugyan nem tett javaslatot, ám a „húzzuk össze magunkat mi, magyarok” gondolata azóta többször is felbukkant. Ha nem is mondták ki, de a nemzeti identitásőrző feladatot is betöltő, a munkavállalást elősegítő magyarigazolvány 2002-es bevezetésekor már ott bujkált a gondolat: az igénylők közül többen valószínűleg itt maradnak majd. 2010-ben, a magyar állampolgárság kiterjesztésekor – ami nem mellesleg fontos emberi jogi lépés volt – szintén számoltak nyilván a nagyobb méretű bevándorlás lehetőségével. Az „összehúzódás” elképzelése ráadásul újabb koncepciók szerint nemcsak az anyaországot mint célterületet érintené, hanem a határon túli tömbmagyarságot, vagyis Románia esetében például a Székelyföld „megerősítését”. Ennek fényében érdemes megemlíteni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a Fidesz idei pártkongresszusán tett büszkélkedő kijelentését, hogy megvan az egymilliomodik új magyar állampolgár.

Kétségtelen, hogy a „hazaköltöztetés” búvópatakként újra és újra felbukkanó gondolata mögött papíron legalábbis valóban van ráció. Főként ha figyelembe vesszük a tényt, amellyel valószínűleg mind a kormányfő, mind helyettese pontosan tisztában lehet, hogy a szórványterületeken vészesen fogy a magyarság. Dél-Erdélyben például a magyar népesség apadása a legutóbbi egy évtizedben mintegy harmincszázalékos volt. Ám az is bizonyos, hogy az asszimiláció elsősorban lélekben dől el, mint ahogy lakhelyének megválasztása mindenkinek a saját ügye, amit egy demokráciában legfeljebb közvetve lehet befolyásolni. Ráadásul, mint Kántor Zoltán szociológustól, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójától megtudhatjuk, a szórványban élő erdélyi magyarok, ha rászánják magukat a költözésre, jóval ritkábban döntenek Magyarország mellett, a román többséghez igazodva általában a nagyobb lehetőségekkel kecsegtető Spanyolországot vagy Olaszországot választják. A felvidékiek körében kicsi az elvándorlási vágy (miért is hagynák el szülőföldjüket), nem beszélve a számbelileg sem jelentős horvátországiakról, szlovéniaiakról. A külhoni, kisebbségi sorsban élő honfitársainkra tehát legfeljebb részlegesen számíthatnának az anyaországi népességet ezen az úton stabilizálni kívánó törekvések. (Nem beszélve arról, hogy egy ilyen lépés régi magyar településterületek kiürítésével járna.)

Afrika és a Közel-Kelet

A két éve megindult migrációs és menekülthullámot illetően jobb szembenézni a tényekkel. Azzal például, hogy a folyamatot legfeljebb ideiglenesen lehet kerítések segítségével megállítani, hiszen az érkezők száma jó eséllyel a következő évtizedekben sem apad el. Az ismert biztonságpolitikai szakértő, Tálas Péter úgy véli, hogy a 2015-ös, a budapesti pályaudvarokon is anarchiát okozó krízis valószínűleg egy akár 2050-ig is elnyúló, egyre súlyosbodó folyamat nyitánya volt csupán. Szuhai Ilonával közösen jegyzett tanulmányában ezt alátámasztandó több okot is felsorol: valószínű, hogy a menekülthullámot kiváltó háborús övezetek tartósan fennmaradnak, esetleg kiterjednek; a migrációt a „kibocsátó” államok (és velük együtt a premodern társadalmak) képtelenek kezelni, ehhez legtöbbször nem is rendelkeznek erőforrásokkal; Afrika 1,2 milliárd fős lakossága a következő másfél évtized alatt várhatóan 500 millióval növekszik; Afrikának és a Közel-Keletnek a jövőben könnyen lehet, hogy alapvető ellátási problémákkal kell tartósan szembenéznie.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy hajlandók vagyunk-e befogadni menekülteket (erre úgy tűnik, eddig is hajlandó volt a letelepedési kötvény alkalmazásával a kormányzat, legfeljebb a propaganda sugallta-sugallja az ellenkezőjét), hanem hogy az Európa ajtaján kopogtatók szervezetten, „megszűrve” érkeznek-e hozzánk vagy anarchisztikus körülmények között. Ez nyilván a kontinens egészét érintő ügy, közös megoldást igényel a kiindulási helytől az útba eső országok menekültügyi rendszereinek támogatásán át a közös európai határvédelemig, a jól szervezett európai regisztrációig, amelyből saját érdekünkben mi sem vonhatjuk ki magunkat.

Ha idegenkedünk is tőle, nem árt mielőbb tudomásul vennünk, hogy az elkövetkező évtizedektől valószínűleg nemcsak nálunk élhetnek majd a népességnövekedést (gazdasági okokból is szükségszerűen) elősegítő, egészen más társadalmi-kulturális közegből érkező tömegek, hanem az egész kelet-közép-európai térségben. A demográfiai helyzet – a közhiedelemmel szemben – szomszédságunkban is a miénkhez hasonló tendenciájú, sőt a gyermekvállalási kedvet (1,44) tekintve megelőzzük például Szerbiát (1,43), Szlovákiát (1,40), Horvátországot (1,39), Szlovéniát (1,35) és Romániát (1,34). A Kárpát-medencében egyedül a cigányság szaporulata tér el ettől – egyelőre. A prognózisok szerint Magyarországon (és környezetében) ugyanis a roma népszaporulat a következő évtizedekben fokozatosan veszít lendületéből.

Ha a nem könnyű helyzetben okosan sáfárkodunk lehetőségeinkkel (ez az Európához fűződő viszonyunkon is múlik), a bevándorlók nagy részét (a külhoni magyarok mellett valószínűleg jelentősebb számban a harmadik világból érkezőket) integráló, a számarányában megnövekedett roma lakossággal a modus vivendit meglelő, népességét tekintve jóval színesebb, gazdasági lemaradását legalább részben behozó Magyarországot találhatunk a Kárpát-medencében ötven-hetven év múlva.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.18.