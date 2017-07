„Írd fel az ajtóra a vérével, hogy disznó!”

A történelem egyik leghírhedtebb mészárlásához nyúl soron következő, kilencedik filmjében Quentin Tarantino. A produkciót, amely a Manson-gyilkosságokat eleveníti fel, nagy várakozás övezi, mivel a rendezőnek – ha hinni lehet ígéretének – ez lesz az utolsó előtti alkotása, mielőtt befejezné pályafutását.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Variety magazin úgy tudja, hogy Roman Polanski feleségének, a brutális kegyetlenséggel nyolc hónapos terhesen meggyilkolt Sharon Tate-nek a megformálásáért ádáz harc folyik. Az év elején hazánkban forgató Jennifer Lawrence és Margot Robbie is áhítozik a szerepre. Egy dolog azonban már most szinte biztos: Brad Pitt alakítja majd Vincent Bugliosit, a Manson család elleni vád képviselőjét.

A Mansont hírhedtté tevő kegyetlen öldöklés 1969. augusztus 9-én történt a kaliforniai Beverly Hillsben. Aznap éjjel Charles Manson kiadta a parancsot követőinek, hogy „a lehető legnagyobb kegyetlenséggel” gyilkoljanak meg mindenkit, aki egy bizonyos, a Cielo Drive-on található házban tartózkodik. Sharon Tate-et és másik három személyt szó szerint lemészároltak. Manson célpontja egy zenei producer volt, aki még korábban közölte vele, nem adja ki szerzeményeit. Csakhogy már egy ideje nem a férfi, hanem a Polanski házaspár bérelte az ingatlant. Manson erről állítólag tudott, mert felderítette a terepet. Az továbbra is kérdés, hogy ezek után miért maradt ez a ház a célpont.

Ami biztos, hogy azon a végzetes estén a Manson család négy tagja, Charles Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian és Patricia Krenwinkle elvágta a telefonvezetéket, majd behatolt a házba, ahol a társaság már nyugovóra tért. Roman Polanski éppen Londonban forgatott, így ő nem volt ott, ellenben a nála vendégeskedő Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski és a rendező felesége, Sharon Tate igen. Lövésekkel és késszúrásokkal végeztek velük. Távozásuk előtt Susan Atkins a haldokló Sharon Tate vérével még felírta a bejárati ajtóra: „disznó”.

Egy nap sem telt el, Manson újabb utasítást adott ki. Ezúttal a LaBianca házaspár volt a célpont, és a szektavezér maga is elkísérte követőit, mivel nem volt elégedett az előző napi mészárlással. A gyilkosságok után ezúttal a „halál a disznókra” és a „felemelkedés” szavakat írták a falra az áldozatok vérével.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Charles Manson 2009-ben, illetve 1970-ben. Őrültségeket beszélt, és nem volt bennük rendszer AFP

Hosszú időbe telt, mire a két ügyet összekapcsolták. A már említett Susan Atkins épp más bűncselekmény miatt ült, és a börtönben hencegni kezdett a gyilkosságokkal. Ekkor jött el az áttörés. A tagok először halálbüntetést kaptak, ám mivel 1972-ben a legfelsőbb bíróság ideiglenesen ezt beszüntette (1976-ig), életfogytiglani börtönbüntetésre módosult az ítélet.

Charles Manson azóta is rácsok mögött tölti napjait, most nyolcvankét éves. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy súlyos betegsége miatt kórházba szállították. Ez nem az első alkalom volt, de ezt is túlélte.

Manson 1934-ben született Ohióban. Prostituált anyja tizenhat éves korában szülte. Nem érdekelte a fia, egyszer állítólag egy pohár sörért eladta valakinek. Manson, aki apját nem ismerte, nevelőszülők, rokonok és anyja között ingázott. Hét osztályt végzett, és már fiatalon piti bűnözővé vált. Gyűlölte a tehetős embereket és a nőket. Megjárt számos javítóintézetet, amelyekben elmondása szerint szexuálisan bántalmazták. Későbbi büntetései alatt állítólag már ő vált bántalmazóvá.

Szabadulása után San Franciscóba költözött, ahol koldulásból élt. Még a börtönben megtanult gitározni. Amikor összeköltözött egy Berkeley-re járó lánnyal, egyre több fiatallal került kapcsolatba. A San Franciscó-i Haight-Ashburyben ekkor élte virágkorát a hippikultúra, Manson pedig álfilozófiai és álteológiai okfejtéseivel az egyetemisták – főleg a lányok – bálványa lett. Nyolcadmagával indult el egy Volkswagen kisbuszban először Washingtonba, majd Los Angelesbe.

A The Beach Boys zenekar egyik tagja, Dennis Wilson felszedett két Manson-követő stoppos lányt, és elvitte őket a házába. Így ismerkedett meg a sztár és a szektavezér. A hatalmas bulik kontóját Wilson állta, sőt az orvosi kezelésekét is, mert a nagy orgiákban több vendég is trippert kapott. Wilson megpróbálta Manson zenei karrierjét is egyengetni, ezért bemutatta Terry Melcher zenei producernek. Annak a férfinak, akinek az egykori bérleménye később Manson célpontjává vált.

Wilson egy idő után megunta a Manson családot, és kitessékelte őket a lakásából, Mansonnal ezért össze is verekedtek. A földönfutóvá vált szekta Los Angelesben, a Spahn-tanyán talált magának új otthont. Manson ekkor kezdte el gyilkosságra biztatni követőit. A férfi a Beatles megszállottja volt: a zenekar fehér albumán (a Beatles cím nélküli lemeze, amelyet fehér borítója miatt általában The White albumként emlegetnek) keresztül magyarázta követőinek, hogy nemsokára kirobban a fehérek és feketék közti faji háború. Elhitette velük, hogy az egész album „a családnak”, vagyis nekik szól. Készüljenek az apokalipszisra, prédikálta nekik; az apokalipszist a Beatles egyik dalcíme után Helter Skelternek nevezte el. Manson célja az volt, hogy faji alapú háborút szítson, amelyet ők búvóhelyen vészelnek majd át, lemezt írnak, és miután – szerinte – a feketék győzelmével zárul a háború, szükségük lesz a család és Manson segítségére. Ekkor pedig átveszik a hatalmat.

Ennek érdekében a szektavezér úgy döntött, hogy nekik kell megmutatniuk az afroamerikaiak számára a Helter Skeltert. Úgy tettek, mintha a fehér áldozatokat feketék mészárolták volna le. A banda öt hét alatt összesen kilenc emberrel végzett.

Charles Manson 1971 óta börtönben ül. Szabadon bocsátási kérelmét folyamatosan elutasítják. 2015-ben majdnem elvette feleségül a nála 53 évvel fiatalabb Afton Elaine Burtont (becenevén Star, azaz Csillag). A nő azt remélte, Manson halála után övé lesz a holttest, és mauzóleumot emelhet neki, a belépti díjakból pedig meggazdagszik.

A gyilkosságokért elítélt többi családtag többsége is börtönben van. Csak Susan Atkins, Sharon Tate gyilkosa nem: ő 2009-ben agydaganatban meghalt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.